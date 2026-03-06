La Ribeira Sacra está lista para el último examen

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
PATRIMONIO MUNDIAL
El conselleiro de Cultura, José López Campos, mantuvo una reunión en Sober con los alcaldes de los 26 concellos de Lugo y Ourense que abarcan la Ribeira Sacra. Este encuentro se enmarca dentro del impulso a la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco que el territorio espera obtener este año.
Esta candidatura ten moitas fortalezas., como unha implicación total e absoluta xa non da sociedade, xa non das entidades do territori, senón tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto"
López Camos dio cuenta a los regidores del trabajo realizado y organizar las acciones de los próximos meses. La fecha clave será julio, mes en el que se celebrará la reunión del Consejo de Patrimonio Mundial en la ciudad surcoreana de Busan. “É un proceso que non é sinxelo”, insistió el conselleiro, “pero tamén é verdade que esta candidatura ten moitas fortalezas., como unha implicación total e absoluta xa non da sociedade, xa non das entidades do territori, senón tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto”.
El proceso inició su andadura hace una década con la declaración de Bien de Interés Cultural en todo el territorio. La entrega reciente de documentación ha cerrado una fase determinante del procedimiento oficial, tal y como recordó el conselleiro. “Presentar a documentación, a última documentación, en ICOMOS, que é o organismo asesor neste proceso de avaliación, supuxo a finalización do traballo administrativo”, comentó López Camos, quien también transmitió sus buenas sensaciones a los alcaldes presentes.
Estamos ante unha etapa decisiva á que nos enfrontamos coa tranquilidade e seguridade que dá contar cunha candidatura madura, sólida e arroupada"
Después del encuentro del pasado febrero con el subdirector de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, y con el embajador de España ante este organismo, Miquel Iceta, celebrado en París, la última reunión sobre la candidatura se produjo con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para coordinar actuaciones conjuntas en materia de diplomacia internacional. El titular autonómico valoró el trabajo de los especialistas y el grado de consenso social alcanzado adelantando que “estamos ante unha etapa decisiva á que nos enfrontamos coa tranquilidade e seguridade que dá contar cunha candidatura madura, sólida e arroupada”.
La próxima iniciativa será intentar la unanimidad del Congreso de los Diputados a favor de la Ribeira Sacra, e invitar a la zona a los embajadores de la Unesco.
