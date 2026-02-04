Reunión “clave” en París para el futuro de la Ribeira Sacra como patrimonio mundial
De cara a la cumbre de julio
La Xunta de Galicia presenta la candidatura de la Ribeira Sacra como patrimonio mundial ante el subdirector de Cultura de la Unesco
La candidatura a patrimonio mundial de la Ribeira Sacra pasará un exigente test el próximo mes de julio, cuando tenga que pasar la evaluación de la Unesco en una cumbre que se celebrará en Busán (Corea del Sur).
Para acudir a esta cita con una estrategia lo mejor perfilada posible, el conselleiro de Cultura José López Campos, y el director xeral de Patrimonio Cultural, Angel Miramontes mantuvieron en París un encuentro con el subdirector de Cultura de la Unesco, Enesto Ottone, reunión en la que también participó el embajador español ante la entidad, Mikel Iceta.
A finais do mes de febreiro temos que entregar o informe definitivo e despois xa será o turno do goberno, o turno do embaixador"
López Campos hablaba, al término del encuentro, de “unha reunión transcendente”, en la que “seguimos dando pasos firmes cara a ese horizonte do mes de xullo, onde o Congreso de Patrimonio Mundial se reunirá en Corea do Sur, en Busan, para decidir as candidaturas que se van aprobar neste ano 2026”.
De cara a las próximas semanas, el conselleiro adelantaba que “a finais do mes de febreiro temos que entregar o informe definitivo e despois xa será o turno do goberno, o turno do embaixador, para facer esa labor diplomática que nos leve ao obxectivo final de presentar a candidatura ante o Consello Mundial da UNESCO”. Un objetivo que no está exento de complicaciones, pues “Europa cada vez ten máis dificultade para poder encaixar as súas candidaturas dentro dos estándares que marca a UNESCO, pero estamos convencidos que temos un gran traballo feito”, aseguraba López Campos.
Nos toca unha labor complexa, unha labor difícil, pero eu espero que ao final poidamos conseguir o obxectivo da inscrición da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial
Carácter único
Para superar ese escepticismo con la candidatura, el conselleiro hizo hincapié durante el encuento en los “atributos especiais” presentes en el entorno fluvial. “Desde os canóns e vales fluviais esculpidos pola auga ata o relevante do seu patrimonio hidráulico, con infraestruturas que teñen chegado aos nosos días desde a revolución tecnolóxica medieval con muíños, centrais ou os saltos impresionantes de auga”, relataba López Campos, quien salía de la reunión “co retorno, o sentir, de que temos un apoio non só político, senón tamén técnico”.
“Agora”, concluía, “nos toca unha labor complexa, unha labor difícil, pero eu espero que ao final poidamos conseguir o obxectivo da inscrición da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial”, recordando el conselleiro de Cultura que sería el sexto espacio gallego en contar con ese reconocimiento.
Los representantes de la Xunta también han agradecido al embajador Iceta, y a las representantes del Ministerio de Cultura que les acompañaron “un compromiso compartido que agradecemos sinceramente e que estamos convencidos de que se manterá nestes momentos decisivos”.
