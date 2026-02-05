BORRASCA LEONARDO
El Miño multiplica su caudal

El río Miño supera los 7 metros de altura en Ourense por primera vez desde el inicio del temporal

El nivel del río Miño a su paso por Ourense sobrepasa notablemente el umbral naranja y se eleva hasta más de 7 metros, máximo desde que comenzó el tren de borrascas

Publicado: 05 feb 2026 - 17:17 Actualizado: 05 feb 2026 - 18:41
La altura del río Miño a su paso por Ourense
El río Miño sigue creciendo. Durante todo este jueves, las fuertes lluvias acaecidas en la ciudad de Ourense elevan el nivel del mismo hasta sobrepasar el umbral naranja. Así, por primera vez desde que arrancó el temporal que inunda diferentes puntos de la provincia, el Miño a su paso por Ourense superó los 7 metros de altura.

Sucedió a las 12:45 horas, cuando el techo se puso en 7,03 metros. Horas después, el nivel no ha dejado de crecer, colocándose cuatro horas más tarde, a las 16:45, en 7,60 metros (2.142 metros cúbicos por segundo).

Hablamos de una altura similar a la de un edificio de dos plantas, o a la de dos camiones de basura, uno sobre el otro, de caudal. De este modo, el Paseo de las Ninfas quedó anegado pasadas las 15:00 horas.

El paseo de las Ninfas, a la altura de la Playa de La Antena, en Ourense. El río Miño deja todo anegado a su paso.
Se espera que a lo largo de la tarde el nivel siga subiendo.

Las mayores crecidas del Miño

El Miño de los récords llegó a marcar alrededor de 11 metros de altura en el mes de diciembre del año 2.000. Además, el caudal era de 5.5000 metros cúbicos por segundo.

Este siglo, el récord es más reciente: 9,17 metros, el 20 de diciembre del 2019, con 3.490 metros cúbicos por segundo.

