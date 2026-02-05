El río Miño supera los 7 metros de altura en Ourense por primera vez desde el inicio del temporal

La altura del río Miño a su paso por Ourense

El río Miño sigue creciendo. Durante todo este jueves, las fuertes lluvias acaecidas en la ciudad de Ourense elevan el nivel del mismo hasta sobrepasar el umbral naranja. Así, por primera vez desde que arrancó el temporal que inunda diferentes puntos de la provincia, el Miño a su paso por Ourense superó los 7 metros de altura.

Sucedió a las 12:45 horas, cuando el techo se puso en 7,03 metros. Horas después, el nivel no ha dejado de crecer, colocándose cuatro horas más tarde, a las 16:45, en 7,60 metros (2.142 metros cúbicos por segundo).

Hablamos de una altura similar a la de un edificio de dos plantas, o a la de dos camiones de basura, uno sobre el otro, de caudal. De este modo, el Paseo de las Ninfas quedó anegado pasadas las 15:00 horas.

El paseo de las Ninfas, a la altura de la Playa de La Antena, en Ourense. El río Miño deja todo anegado a su paso. | La Región

Se espera que a lo largo de la tarde el nivel siga subiendo.