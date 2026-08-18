Los ríos de Ourense circulan un 19% por debajo de sus caudales habituales para agosto

Las precipitaciones registradas durante el actual año hidrológico han permitido acumular unas cifras superiores a la media histórica, aunque los embalses continúan descendiendo en plena época estival y los caudales de los ríos siguen por debajo de los valores habituales. Hasta el 16 de agosto, se han acumulado 1.147 litros por metro cuadrado, una cantidad que supera en un 7,9 % la media histórica del período comprendido entre 1980 y 2018, situada en 1.062,7 litros. La comparación con el año pasado también es favorable. En la misma fecha de 2025 se habían registrado 999 litros por metro cuadrado, una cifra que se situaba un 6 % por debajo de la media histórica.

El contraste es todavía más llamativo si se toma como referencia el año hidrológico más seco de la serie histórica. En 2016-2017, la precipitación acumulada hasta el 16 de agosto apenas alcanzaba los 650,4 litros por metro cuadrado. Sin embargo, las lluvias han sido prácticamente inexistentes durante las últimas semanas. La precipitación media registrada en los últimos siete días ha sido de solo un litro por metro cuadrado, mientras que el acumulado del mes de agosto apenas alcanza los 2,3 litros por metro cuadrado.

Los embalses también reflejan el efecto del verano. Las reservas se sitúan actualmente en el 68,14 % de su capacidad, lo que supone un descenso del 1,21 % con respecto a la semana anterior. A pesar de esa caída, el nivel de agua almacenada continúa por encima de la media histórica para estas fechas, establecida en el 64,81 %. No ocurre lo mismo si la comparación se realiza con el año pasado, cuando los embalses alcanzaban el 76,45 % de su capacidad, es decir, 8,31 puntos más que en la actualidad.

La evolución de los caudales tampoco invita al optimismo. A 16 de agosto, los ríos presentaban unos caudales circulantes un 19,4 % inferiores a la media histórica, mientras que hace un año se encontraban un 2,2 % por encima de los valores habituales.