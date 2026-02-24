Rita clama ayuda para encontrar a Duke, su gato que se escapó de una clínica en Ourense: "Lloré toda la mañana"

Un incidente “nefasto” ocurrió este martes en una clínica del centro de Ourense, como describió el propio centro veterinario. Un gato negro que responde al nombre de Duke se escapó de la clínica sobre las 13:30 horas de este martes en la zona de la estación de servicio en la Avenida de Zamora, en Ourense.

La dueña del animal, Rita Cadaya, llevó al gato a que fuera esterilizado, pero en un momento desafortunado y a causa de una puerta mal cerrada, Duke, “asustado”, escapó en dirección a la calle sin que nadie viera exactamente hacia dónde.

En palabras de la dueña, el hecho de que se extraviara su animal de compañía la hizo llorar "toda la mañana" y a pesar de que ahora estaba algo más calmada, asegura que "a la noche no dormiré, voy a estar peor".

¿Cómo es Duke?

Duke tiene un año y medio y “es un gato grande”, además de tener como característica identificativa “falta de pelo en los laterales y la cabeza”. De acuerdo con la propia clínica, ya se ha dado aviso a toda la comunidad y a las personas que tienen gatos o trabajan con ellos.

Los dueños agradecerían cualquier información que pudiera dar con el paradero del gato. El centro veterinario señala que es importante que no intenten capturar al animal, sino avisar a los dueños, ya que el intento de los desconocidos por recuperar a la mascota puede derivar en que esta se asuste más y permanezca más tiempo “escondida”.