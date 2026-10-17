Roban en un coche coche por valor de casi 500 euros, un problema que persiste en Ourense: "El susto de mi hijo ya no nos lo quita nadie"

La oleada de robos en vehículos estacionados en Ourense suma un nuevo episodio. Una vecina denuncia que durante la noche los ladrones accedieron a su coche, aparcado en la calle Quintián, y sustrajeron diferentes objetos personales y documentación. Más allá de las pérdidas económicas, lamenta especialmente el susto que sufrió su hijo.

“Cuando fui a montar a los niños, vi todo lo de la guantera por los suelos”, relata la afectada. Según explica, los autores consiguieron entrar bajando parcialmente una ventanilla, sin romper el cristal, y se llevaron varias gafas de sol, una cazadora, facturas, un cargador y la documentación del vehículo. El valor de lo sustraído supera los 400 euros.

La mujer contactó con la Policía Local, que le indicó que acudiese a la Policía Nacional para presentar una denuncia. “Nuestro susto y el de mi hijo mayor no nos lo quita nadie. El pobre tiene ocho años, está asustado”, lamenta.

Entre los objetos robados también se encontraba una funda rosa con unas lentes de sol de montura azul, que se acoplan mediante imanes a unas gafas graduadas. La propietaria solicita colaboración ciudadana para recuperarlas, ya que considera que no tienen utilidad para los ladrones y teme que las hayan abandonado.

Nuevos robos tras los ataques con alcantarillas y adoquines

Este episodio se produce apenas tres días después de que La Región informase de otros dos robos en coches en Ourense. El pasado miércoles, los autores utilizaron una tapa de alcantarilla para romper la ventanilla de un vehículo en O Posío, mientras que en la calle Doctor Fleming, esquina con la rúa Reza, emplearon un adoquín para acceder a otro turismo, del que sustrajeron dos bolsos.

Estos incidentes se suman a los registrados durante los últimos meses en barrios como A Ponte, O Vinteún y O Posío, donde la reiteración de asaltos a vehículos estacionados continúa generando preocupación entre los vecinos.