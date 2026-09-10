¿Sabe usted que Robert Amsterdam se acordó al llegar a Ourense de Adolfo Domínguez y se compró una corbata?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el reconocido jurista internacional viste de Adolfo Domínguez para el Foro La Región
¿Sabe usted que el reconocido jurista Robert Amsterdam se acordó al llegar a la ciudad de Adolfo Domínguez y los transgresores trajes que hizo lucir a los protas de Miami Vice? ¿Que preguntó dónde estaba la tienda en la city? ¿Que lo siguiente fue encaminarse hacia esa dirección para comprarse una corbata? ¿Que la lucirá este jueves en el Foro La Región? A ver…
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