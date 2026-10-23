Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, nuevo número dos al Congreso del PP por Ourense
COLABORADOR DE LA REGIÓN
Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, será el número dos del PP al Congreso por Ourense. Ana Vázquez encabezará la lista y Miguel Santalices liderará la candidatura al Senado.
El Partido Popular ha cerrado sus candidaturas en Galicia para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con Roberto González, exportavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), como principal novedad en la lista al Congreso por Ourense. Los populares lo han situado en el segundo puesto de la candidatura que encabezará Ana Vázquez.
Roberto González es policía nacional y una figura vinculada al sindicalismo policial, el deporte y la vida social ourensana. Fue secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia durante once años, hasta junio de 2025, y es vocal del Consejo de la Policía Nacional por esta organización. Además, preside la Asociación de Entrenadores Afiador, desde la que impulsa actividades formativas y encuentros relacionados con el fútbol.
Es también colaborador habitual de La Región, donde publica artículos de opinión sobre actualidad, seguridad, sociedad o deporte.
En la provincia de Ourense, Ana Vázquez repetirá como cabeza de lista al Congreso, acompañada por Roberto González como número dos. Por su parte, Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, encabezará la candidatura popular al Senado.
Los cabezas de lista del PP en Galicia
El PP ya había confirmado los nombres que liderarán sus candidaturas al Congreso en las cuatro provincias gallegas. Miguel Tellado encabezará la lista de A Coruña; Francisco Conde, la de Lugo; Ana Vázquez, la de Ourense; y Julio García Comesaña, la de Pontevedra.
Otra de las novedades será la incorporación de Fabiola García como número dos al Congreso por A Coruña, una decisión que implicará su salida del Gobierno de la Xunta.
Listas completas
A Coruña
Congreso:
- Miguel Ángel Tellado Figueira
- Fabiola García Martínez
- Álvaro Pérez López
- Olaya Otero Sanjurjo
- Manuel Ruiz Rivas
- Tristana Moraleja Gómez
- Gonzalo Mora do Campo
- Noelia Freijeiro Novo
Senado:
- José Manuel Rey Varela
- Marta González Vázquez
- Adrián Pardo López
Lugo
Congreso:
- Francisco José Conde López
- Cristina Abades Martínez
- Jaime de Olano Vela
- Alicia López Rodríguez
Senado:
- José Manuel Barreiro Fernández
- Dolores Castro Ochoa
- Juan Manuel Serrano López
Ourense
Congreso:
- Ana Belén Vázquez Blanco
- Roberto González Rodríguez
- Rosa Quintana Carballo
- Celso Luis Delgado Arce
Senado:
- Miguel Ángel Santalices Vieira
- Rosa María Sánchez Gándara
- José Antonio Cerdeira Pérez
Pontevedra
Congreso:
- Julio García Comesaña
- María José Pardo Pumar
- Pedro Puy Fraga
- Irene Garrido Valenzuela
- Juan Andrés Bayón Rolo
- Sara Martínez Salgado
- Alfonso Vázquez Reboredo
Senado:
- Nidia María Arévalo Gómez
- José Crespo Iglesias
- Mónica Domínguez Estévez
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