Roberto González, exportavoz del sindicato policial SUP, nuevo número dos al Congreso del PP por Ourense

El Partido Popular ha cerrado sus candidaturas en Galicia para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con Roberto González, exportavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), como principal novedad en la lista al Congreso por Ourense. Los populares lo han situado en el segundo puesto de la candidatura que encabezará Ana Vázquez.

Roberto González es policía nacional y una figura vinculada al sindicalismo policial, el deporte y la vida social ourensana. Fue secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia durante once años, hasta junio de 2025, y es vocal del Consejo de la Policía Nacional por esta organización. Además, preside la Asociación de Entrenadores Afiador, desde la que impulsa actividades formativas y encuentros relacionados con el fútbol.

Es también colaborador habitual de La Región, donde publica artículos de opinión sobre actualidad, seguridad, sociedad o deporte.

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En la provincia de Ourense, Ana Vázquez repetirá como cabeza de lista al Congreso, acompañada por Roberto González como número dos. Por su parte, Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, encabezará la candidatura popular al Senado.

Los cabezas de lista del PP en Galicia

El PP ya había confirmado los nombres que liderarán sus candidaturas al Congreso en las cuatro provincias gallegas. Miguel Tellado encabezará la lista de A Coruña; Francisco Conde, la de Lugo; Ana Vázquez, la de Ourense; y Julio García Comesaña, la de Pontevedra.

Otra de las novedades será la incorporación de Fabiola García como número dos al Congreso por A Coruña, una decisión que implicará su salida del Gobierno de la Xunta.

Listas completas

A Coruña

Congreso:

Miguel Ángel Tellado Figueira

Fabiola García Martínez

Álvaro Pérez López

Olaya Otero Sanjurjo

Manuel Ruiz Rivas

Tristana Moraleja Gómez

Gonzalo Mora do Campo

Noelia Freijeiro Novo

Senado:

José Manuel Rey Varela

Marta González Vázquez

Adrián Pardo López

Lugo

Congreso:

Francisco José Conde López

Cristina Abades Martínez

Jaime de Olano Vela

Alicia López Rodríguez

Senado:

José Manuel Barreiro Fernández

Dolores Castro Ochoa

Juan Manuel Serrano López

Ourense

Congreso:

Ana Belén Vázquez Blanco

Roberto González Rodríguez

Rosa Quintana Carballo

Celso Luis Delgado Arce

Senado:

Miguel Ángel Santalices Vieira

Rosa María Sánchez Gándara

José Antonio Cerdeira Pérez

Pontevedra

Congreso:

Julio García Comesaña

María José Pardo Pumar

Pedro Puy Fraga

Irene Garrido Valenzuela

Juan Andrés Bayón Rolo

Sara Martínez Salgado

Alfonso Vázquez Reboredo

Senado: