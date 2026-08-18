El robo en coches con el método del “alcantarillazo” regresa a O Posío

El verano en Ourense está copado por la actualidad policial en torno a los daños y robos en vehículos estacionados en la calle. En la madrugada de este lunes, el barrio de O Posío registró dos nuevos asaltos, sumándose a una lista de incidentes que afecta también a otras zonas de la ciudad como A Ponte. El patrón se repite: rotura de lunas con objetos contundentes, daños materiales cuantiosos y botines que son económicamente insignificantes.

El primero de los casos confirmados esta madrugada tuvo lugar en la calle José Ramón Fernández “Oxea”. La propietaria del vehículo, que reside en el barrio, descubrió el asalto a las 09,30 horas. Para acceder al habitáculo, los autores destrozaron la ventanilla trasera utilizando una tapa de alcantarilla, que dejaron abandonada en el lugar. El botín se limitó a la calderilla que había en el cenicero: apenas dos euros, según los cálculos de la víctima. Tal y como relata la afectada, la sustracción de las monedas “queda en un segundo plano frente al disgusto de encontrarse el coche destrozado”.

Constante en la ciudad

En la misma noche y a escasa distancia, en la calle Lugo, un segundo vehículo fue violentado. En esta ocasión, el coche pertenecía a un turista y los autores revolvieron todo el interior en busca de objetos de valor.

El coche asaltado en la calle Lugo. | José Paz

Estos dos incidentes no son hechos aislados, sino que continúan una dinámica delictiva que se ha vuelto constante en la ciudad. A lo largo de los últimos meses, y también durante este pasado fin de semana, los asaltos mediante métodos similares se han sucedido en el barrio de A Ponte y O Vinteún. En O Posío, la situación agrava un escenario que meses atrás ya afectó al tejido comercial del barrio, cuando fueron asaltados varios negocios cercanos, entre ellos una librería, una juguetería y un bar.

Reiteración delictiva

Fuentes policiales vinculan gran parte de estos delitos a personas con problemas de toxicomanía que buscan dinero rápido. La dinámica habitual en estos casos implica un ciclo de detenciones y puestas en libertad, hasta que la reiteración delictiva obliga a los juzgados a decretar el ingreso en prisión.

Precisamente, esta reincidencia ya motivó a finales del pasado mes de julio el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional. Se le atribuyeron varios asaltos a vehículos estacionados en los barrios de O Posío, O Vinteún y zona de A Residencia, a los que accedió tras fracturar las lunas. En uno de estos robos, perpetrado en la zona de San Francisco, el autor logró sustraer tarjetas bancarias que utilizó de forma inmediata para realizar compras en distintos establecimientos comerciales antes de ser localizado.

Estas detenciones forman parte de un dispositivo específico que la Policía Nacional de la Comisaría de Ourense ha diseñado con un doble objetivo: frenar la oleada de robos en locales comerciales y atajar los constantes asaltos al interior de vehículos que están centrando la preocupación ciudadana este verano.