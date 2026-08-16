Los robos en vehículos no cesan en el barrio de A Ponte: "Cada día vai a peor"

Una situación que se repite una y otra vez en el barrio de A Ponte. Aparcar el coche en la calle en esta zona ya es sinónimo de riesgo. Este peligro, real y patente, se lleva manifestando desde hace ya un lustro, pero cada vez va a más, dejando este mismo viernes de nuevo un coche vandalizado en plena calle.

Raro es ya que haya una semana sin robos en vehículos en el barrio, una problemática que no cesa. La técnica suele ser siempre la misma: los ladrones utilizan una alcantarilla para romper el cristal, acceden al coche y usurpan desde objetos de valor o dinero hasta simplemente unas bombillas. Pero esta problemática no se da exclusivamente en coches, sino que muchos negocios -especialmente de hostelería- también han sufrido estos episodios en los últimos meses.

Desde la asociación vecinal Ponte Canedo consideran que la situación ya es de una alarmante inseguridad y piden medidas. La presidenta de la institución, Olga Giráldez, considera que la zona perdió calidad de vida: “Cada día vai a peor, cada vez hai peor ambiente”.

Aparte del aumento de robos también critican el agua de la drogadicción, las pernoctaciones de personas sin hogar en plena calle y el aumento de la okupación, señalando un caso en un bajo del número 32 de Ribeira de Canedo.

Además, ven una convivencia general cada vez más complicada por ruido. “Hai xente que está con música ata as tres ou catro da madrugada”, resaltó Giráldez. Piden una ordenanza que prohiba pernoctar en la vía pública y cerrar el túnel de la estación que da acceso a la zona de A Chapa, donde ven un foco del problema.