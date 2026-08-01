Los robos en las casas de Ourense se disparan: ocho durante este verano

Vacaciones de verano. Mientras para la mayoría son sinónimo de un tiempo de descanso, desconexión y viajes, hay quienes ven en este periodo una oportunidad para “hacer negocio”. Las viviendas se vacían durante días o semanas -especialmente en los lugares que no tienen costa- y de esta forma se convierten en un objetivo para los ladrones: jugoso botín, riesgo mínimo al estar deshabitadas y, cuando la víctima se da cuenta, ellos ya volaron.

Los datos con los que cuenta la Policía Nacional así lo corroboran: en lo que va de verano se han presentado al menos ocho denuncias por robos en viviendas de la ciudad, según las fuentes consultadas por La Región. La gran mayoría de estos asaltos se produjo en un periodo muy breve de tiempo, lo que apunta a la posible intervención de una banda itinerante que habría actuado de forma exprés antes de abandonar Ourense. De hecho, tras este bum inicial, la situación se ha tranquilizado. La semana pasada solo se registró un asalto en una vivienda y en la actual, hasta este jueves, el balance de nuevas denuncias era nulo.

“Tenemos un tipo de delincuencia muy específica y hay un tipo de delincuencia que sería de carácter itinerante que es muy dada en estos meses de vacaciones. Ourense es una ciudad que se vacía en verano”, explicó la semana pasada el comisario jefe de la Policía Nacional de Ourense, Juan Cástor Vázquez, durante la presentación de los nuevos efectivos de la Comisaría. Una afirmación que respaldan los datos: casi 25.000 familias de la provincia poseen una segunda residencia para disfrutar del tiempo de descanso, lo que convierte a esta tierra en un nicho para los delincuentes veraniegos.

Los robos de este verano en domicilios parecen ser obra de delincuentes foráneos. Otras fuentes consultadas por este periódico explican que los investigadores están siguiendo el rastro de una banda de origen georgiano, que estaría tras la mayoría de estos hechos delictivos en la ciudad. Precisamente, estos grupos criminales itinerantes suponen cada verano uno de los mayores retos para los agentes. Suelen ser especialistas en estos robos con fuerza en viviendas, la experiencia les ayuda a minimizar el rastro que dejan y luego es muy complejo localizarlos porque sus miembros se esfuman, muchos de ellos al extranjero, lo que dificulta enormemente la labor policial, que en muchos casos requiere de cooperación internacional.

Robo en un piso del centro

Estos robos en viviendas se suelen producir en las afueras de la ciudad, ya que la ubicación facilita rutas de huida rápidas. Así sucedió en el verano de 2024, cuando una banda robó en un bloque de pisos en la carretera de Vigo, en O Pino. El grupo cayó pocos días después con la detención de tres individuos de nacionalidad georgiana que también actuaron en la provincia de A Coruña. La operación se bautizó como Cupido y permitió esclarecer 11 robos en los que se sustrajeron relojes de alta gama o joyas.

Sin embargo, en esta ocasión los ladrones también se fijaron en un piso del centro de la ciudad. Concretamente, entraron en una vivienda de la calle Santo Domingo, en pleno corazón de la urbe. Un cambio de patrón que demuestra que ninguna zona es ajena a la acción de los ladrones, quienes se atreven, aunque no es lo habitual, incluso con lugares más transitados.