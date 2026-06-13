Rodrigo y Xiana, los mejores ourensanos de la PAU, estudiarán matemáticas: “Elegí esta carrera por mi profesora, me gustaría poder ser como ella”

“El esfuerzo al final no traiciona, siempre te da resultados”, dice convencido Rodrigo Villaverde. Y no es para menos. Este alumno de Maristas sacó un 9,7 en la fase general de la PAU (prueba de acceso a la universidad), que combinado con su media de Bachillerato y las materias específicas a las que se presentó (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas y Química) asciende a un 13,58. “Me sorprendió porque al salir de los exámenes sabía que me habían salido bien, pero pensaba en algunos fallos que podía haber tenido”, asegura, indicando que el resultado fue “toda una sorpresa”.

Se enteró de la nota en el gimnasio y lo primero que hizo fue llamar a su madre. “Me dicen que haga lo que yo quiera, lo que más me guste”, señala haciendo referencia a sus padres, aunque su decisión está clara, quiere hacer Matemáticas en Santiago. El motivo es simple. “Es una asignatura que me gustaba desde pequeño, pero cuando decidí realmente estudiar la carrera fue en estos dos últimos años de Bachillerato”, explica este joven ourensano.

Coincidencia de elección

Villaverde no fue el único ourensano en alcanzar una gran nota en la PAU. Tampoco es el único que quiere hacer Matemáticas. El próximo curso compartirá aula con Xiana Sotelo, estudiante del IES Otero Pedrayo, que tiene un 13,132 de nota final. “Mi familia sí que confiaba en que iba a conseguir una nota así, yo dudaba más”, reconoce con gran satisfacción. En su caso se enteró de forma diferente. Ahora los jóvenes acostumbran a reaccionar a sus notas en las redes sociales y ella también quiso participar en la tendencia. “Había quedado con mi novio para un vídeo de la reacción, él vio las notas y yo le decía lo que esperaba sacar en cada asignatura”, explica, resaltando que se sorpendión un montón.

La decisión de esta alumna de estudiar Matemáticas tiene que ver con la etapa educativa que acaba de cerrar. “Elegí esta carrera por mi profesora de Matemáticas, Marina Borrajo, me gustaría poder ser como ella”, desvela emocionada.

Ambos estudiantes coinciden en señalar que al ver el primer examen “los nervios desaparecieron”. “La verdad es que no fue tan horrible como lo pintaban”, reconoce la alumna del IES Otero Pedrayo. Por suerte, ninguno de ellos se enfrentó a los exámenes que trajeron consigo polémica. “Tuve suerte y no me tocó ninguno, ni Dibujo Técnico ni Historia de España, pero tuve compañeros que sí que los hicieron y la verdad que lo pasaron mal, porque es un estrés que te tengan que corregir el examen durante la prueba”, lamenta Vilalverde.

Las claves del éxito

Lejos de encerrarse en sus habitaciones, estos estudiantes ourensanos tienen claro que no es necesario “dejar de lado tus aficiones para obtener unas notas altas”. Xiana se preparó en la Biblioteca Nós. ”Iba allí todos los días”, asegura. Sin embargo, también tuvo tiempo para “descansar y hablar con mis amigos”. Por su parte, Rodrigo iba por las mañanas a clase y por las tardes se dedicaba a estudiar, memorizar, hacer ejercicios y exámenes anteriores. “También incluía descansos para ir al gimnasio o salir con mis amigos para desconectar”, señala el alumno de Maristas, que considera que encerrarse en una rutina de estudio, ”puede incluso llegar a ser negativo”.