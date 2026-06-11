Notas de la polémica PAU 2026 en Galicia: el 96,25% aprueba la parte obligatoria

Más de un 9% de los gallegos aprobaron la PAU

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha hecho públicos los resultados de la convocatoria ordinaria de la PAU 2026, que confirman un alto porcentaje de aprobado entre el alumnado de la comunidad. En total, el 96,25% de los estudiantes que realizaron la parte obligatoria han resultado aptos.

Supera así al 95,58 % de los alumnos gallegos que lograron superar la PAU 2025.

Participación y resultados

En esta edición de la PAU en Galicia se registraron los siguientes datos:

Matriculados en la PAU: 13.437

Presentados: 13.312

Porcentaje de presentación: 99,07%

En cuanto a la fase obligatoria, los resultados fueron los siguientes:

Presentados/as en la parte obligatoria: 11.534

Aptos en la PAU: 11.102

Porcentaje de aptos: 96,25%

Estos resultados reflejan una tasa de aprobado muy elevada, en línea con la tendencia de los últimos cursos en Galicia, donde la mayoría del alumnado supera la prueba en primera convocatoria.

Mejor dato pese a la polémica

La convocatoria de este año no ha estado exenta de controversia. Se han recogido incidencias en algunas pruebas, especialmente en Dibujo Técnico e Historia de España, donde se detectaron errores en los enunciados y problemas de formulación que generaron quejas entre estudiantes y docentes.

En el caso de Dibujo Técnico, se señalaron fallos en los enunciados que obligaron a realizar aclaraciones durante el examen y a conceder tiempo adicional. En Historia de España también se han registrado críticas por determinadas cuestiones consideradas confusas o poco ajustadas al temario, lo que ha abierto un debate sobre la equidad del proceso de evaluación.

Las universidades y la CIUG han defendido la validez general de las pruebas, aunque han anunciado que se aplicarán criterios de corrección flexibles para evitar perjuicios al alumnado.