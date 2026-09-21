¿Sabe usted que Rosendo Fernández fue con la lengua fuera este domingo?

¿Sabe usted que algunos tuvieron poco tiempo de descanso el domingo dedicado al ciclismo? ¿Que la coincidencia del Ribeira Sacra Cycling y el Día da Bici hizo que algún cargo público anduviera con la lengua fuera? ¿Que el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, tuvo que ir a toda pastilla, porque le tocaba estar en las dos pruebas? ¿Que prometió despejar la agenda para la próxima?