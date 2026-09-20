La serpiente multicolor tomó las calles de Ourense en el 40º Día da Bici

Los organizadores del Día da Bici esperaban 4.500 participantes para celebrar el 40 aniversario de la prueba. El primer baremo elaborado por la Policía Local arrojó un pelotón de aproximadamente 7.000 ciclistas, con lo que todo eran sonrisas en la zona de dirección de carrera mientras la popularmente conocida como “serpiente multicolor” abandonaba la Alameda de Ourense para un recorrido de 11 kilómetros.

La cinta inaugural para la prueba cicloturista se cortó con puntualidad a las 12,00 horas; después de que los primeros grupos de participantes empezaran a formar sus característicos corrillos desde una hora antes. El carácter multidisciplinar quedó reflejado en los propios vehículos a usar, pues era difícil ver dos modelos iguales de bicicleta, abarcando la muestra desde clásicas restauradas hasta los últimos modelos con asistencia eléctrica a la pedalada.

La cara de satisfacción que llevan los niños es un poco el motor que nos ha movido durante estos 40 años"

El pistoletazo de salida precedió a un cuarto de hora en el que no pararon de salir participantes, que ocuparon un buen trecho de la calle Progreso después de la recogida de dorsales en la Diputación.

El último baile

Carlos Moure, de la Fundación ADO Moure Pro-Deporte, organizadores de la prueba, hacía balance de los 40 años del “Día da Bici” recordando su espíritu festivo y no competitivo. “Miras para ahí y ves a los niños pequeños, la cara de satisfacción que llevan…Y ese es un poco el motor que nos ha movido durante estos 40 años, el llenar las calles de Ourense de esta gente”.

Pese a que lo ha advertido otras veces, Moure indicaba que la de 2026 será su última edición. “Para mí se acabó”, expresaba, “e imagino que desde la fundación seguirán”, antes de subirse el mismo a una bicicleta y encabezar a sus siete nietos durante una parte del recorrido.

Yo vine con mi nieta. Llevo corriendo desde la primera, y ahora toca dar paso a otras generaciones"

Ese carácter familiar pudo verse durante el paso del pelotón. Desde pequeños que hicieron solo una parte del recorrido sobre bicis sin pedales, y acompañados a pié por sus padres, hasta debutantes en el evento que aprovechaban remolques o dispositivos para acompañar sobre la bicicleta a los adultos.

Premios y homenajes

“Toda a proba foi estupenda”, comentaba un participante al término del recorrido. “Yo vine con mi nieta. Llevo corriendo desde la primera, y ahora toca dar paso a otras generaciones”, añadía una veterana. “Pasou moi rápido”, terció otro ciclista, “así non da tempo a nada”.

Destacando todos el buen ambiente vivido, la Alameda volvió a llenarse para la entrega de premios, donde algunos se fueron a casa con dos bicicletas, o dos cascos tras el sorteo.