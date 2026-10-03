Los rostros de la seguridad: la Policía Nacional homenajea en su patrón a los que protegen a los ciudadanos

El Día de los Ángeles Custodios -patrón de la Policía Nacional- sirvió un año más para homenajear a las personas que contribuyen con su trabajo a garantizar la seguridad en la provincia. La mayoría de las que subieron ayer al escenario del Auditorio Municipal, ante el aplauso de los presentes, visten a diario con uniforme -Policía Nacional, Local y Guardia Civil-, pero también fueron reconocidos trabajadores no policiales que hacen una labor menos invisible, aunque fundamental. Es el caso de Cristina Villar Méndez, letrada de la Administración de Justicia, y María Genoveva García Bayón, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, quienes ingresaron en la Orden al Mérito Policial.

También fue homenajeado José Benito Moráis, al que todos conocen como Víctor, quien el pasado agosto se jubiló tras 21 años encargándose del mantenimiento de la Comisaría, una labor sin la cual no sería posible que los agentes realizasen su trabajo. Ayer quedó patente que se va con el cariño de sus compañeros, que le regalaron el mayor aplauso de toda la ceremonia.

A él se refirió en su discurso Cástor Vázquez, comisario de la Policía Nacional de Ourense. “Gracias por cuidarnos, por estar atento a nuestras inquietudes, por estar siempre ahí. Has dejado una huella imborrable en la familia de la Comisaría”, expresó.

Esa familia a la que aludió Cástor Vázquez está formada por agentes que han dedicado gran parte de su vida a proteger a los demás bajo el uniforme azul de la Policía Nacional. Para agradecer su labor, ayer se concedió la Condecoración a la Dedicación al Servicio Policial a los efectivos con mayor trayectoria: por sus 30 años, al inspector Pedro Carrión Norte y a Diego González González; por sus 25 años, a Francisco Vila Cabrera, Ángel Álvarez Sueiro y Manuel Felipe Rodríguez Gómez; y por sus dos décadas de entrega, a José Manuel Casas Sierra, Pablo Vales Martínez, Álvaro Piñeiro Dacoba, José Carlos San Miguel Pérez, José Manuel Rodríguez Díaz, Marcos Aurelio Rebollo de la Fuente, Mónica Gómez González y José Alberto Ogando González.

Estos agentes trabajan incansablemente cada día en múltiples investigaciones, muchas de ellas de largo recorrido debido a su gran complejidad. Sin embargo, no están solos en esta lucha contra la delincuencia, pues cuentan siempre con el apoyo de otros cuerpos de seguridad. Un claro ejemplo fue la operación Filadelfia, en la que Policía Nacional y Local unieron fuerzas para detener a tres personas por realizar grafitis en vagones de tren. Como agradecimiento a su labor en esta investigación, ayer fueron reconocidos los policías locales Francisco Javier Sousa Ermida y Rubén Marcilla Rubano.