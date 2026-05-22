Xornada de baile tradicional galego no IES de Trives
OBRADOIRO
O obradoiro dirixido por Artur Puga promoveu a difusión da cultura e da tradición galega no IES de Trives
O instituto de ensino secundario Xermán Ancochea Quevedo da Pobra de Trives acolleu un obradoiro de baile tradicional galego. A actividade foi dirixida polo bailarín, coreógrafo e percusionista Artur Puga, quen impartiu diversos obradoiros teóricos e prácticos orientados á divulgación do patrimonio inmaterial, nunha actividade organizada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro, en relación coa celebración do Día das Letras Galegas e a posta en valor da cultura e da lingua propias.
A proposta, centrada na iniciación ao baile tradicional, desenvolveuse en dúas sesións adaptadas aos distintos cursos. Nunha primeira sesión participaron o alumnado de primeiro e terceiro de ESO, mentres que na segunda quenda foi a quenda de segundo, cuarto da ESO e primeiro de Bacharelato, que tiveron tamén a oportunidade de achegarse a estes ritmos e movementos tradicionais galegos.
A actividade permitiu ao alumnado entrar en contacto cunha parte esencial do patrimonio inmaterial de Galicia, combinando aprendizaxe, participación e convivencia a través do baile. Ao mesmo tempo, enmárcase no traballo de dinamización lingüística do centro, que busca promover o uso e o coñecemento do galego desde experiencias prácticas e vivenciais.
Desde o equipo organizador destacan a boa acollida da iniciativa, que contribúe a achegar a tradición á mocidade e a reforzar a conexión coa cultura propia nun contexto educativo.
