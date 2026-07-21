Rueda presenta el proyecto para completar la Ronda Este: inicia el plazo de ofertas para el último tramo

El proyecto para la culminación de la Ronda Este, ya licitado, entra en la fase de apertura de ofertas para la obra del tramo de 1,55 kilómetros entre Bemposta y el acceso a la N-525, que pasará por los concellos de Ourense y San Cibrao das Viñas, otorgando una mayor fluidez al tráfico del centro de la ciudad -especialmente por la entrada de Marcelo Macías- y un mejor acceso a los polígonos de San Cibrao y Pereiro de Aguiar. El plazo de ofertas permanecerá activo hasta el 7 de septiembre.

En la jornada de ayer, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estuvo presente en Bemposta ante este nuevo avance, acompañado por la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, el presidente de la Diputación, Luis Menor, la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa y el teniente alcalde de Ourense, Aníbal Pereira.

Los detalles de la Ronda Este de Ourense | La Región

Rueda valoró este proyecto como una obra clave para la movilidad de la provincia que “vai retirar tráfico de sitios céntricos que no teñen que soportar esa carga” y, como consecuencia, generar desplazamientos más rápidos, asegurando que esta nueva vía “vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios”.

El presidente indicó que “a nosa intención é adxudicalo antes de que remate este ano” y adelantó que los trabajos -que se espera que comiencen a inicios de 2027- se prolonguen hasta 30 meses (“que poderían ser menos”, según aseguró Rueda). Se trata de un proyecto “complejo”, de ahí su larga duración pese a no ser un trayecto demasiado largo, pero que pese a tratarse de una obra urbana “non se levará por diante ningunha casa”, como destacó el mandatario.

Por su parte, Luis Menor elevó todavía más el impacto de esta actuación: “É unha obra pequena en extensión pero importante en inversión, estamos falando de darlle mellores servizos a practicamente a metade da poboación da provincia”, al impactar además de en los ciudadanos de Ourense, Pereiro de Aguiar o San Cibrao das Viñas en miles de trabajadores de los polígonos, residentes en otros concellos.

Incluso es un gran salto para la movilidad de los vecinos procedentes de municipios del norte de la provincia (como Esgos, Nogueira de Ramuín o Castro de Caldelas, con llegada a la ciudad por la OU-536) con destinos conectados por la A-52 (especialmente hacia el oeste, como Vigo), al no tener que entrar en Ourense para acceder a la autovía, al tener la Ronda Este desde Ceboliño hasta la salida sur a la A-52.

De un rodeo a solo un minuto

La zona sur de la ciudad ganará una fluidez histórica al poder conectar desde Bemposta en solo un minuto con el acceso a la A-52, gracias a este tramo de 1,55 kilómetros que acabará en la rotonda de la N-525, que da paso a la rotonda de la autovía. Además, la conexión desde Ceboliño, hasta este punto se podrá completar en solo 6/7 minutos, completando así la Ronda Este y permitiendo una interconexión industrial íntegra, especialmente favoreciendo a los polígonos de Seixalbo y Barreiros.