El ruido de un ventilador prolonga las molestias entre el personal de Farmacia del CHUO

Profesionales de Enfermería de Farmacia Hospitalaria del CHUO continúan denunciando las molestias provocadas por el ruido de un ventilador provisional. El aparato fue instalado tras una avería en el sistema de extracción de las cabinas donde preparan tratamientos oncológicos y otros medicamentos de alto riesgo. La reparación definitiva, prevista inicialmente para el pasado 2 de noviembre, sigue pendiente, aunque el Sergas asegura que se completará esta semana.

El personal afirma que el ventilador continúa funcionando en las mismas condiciones. Además, denuncia que durante el pasado fin de semana se produjeron nuevas averías en varias cabinas debido a cambios de presión. Según advierten, estas incidencias reducen el espacio disponible y aumentan el riesgo de errores humanos durante la preparación de tratamientos peligrosos.

Aunque, según el Sergas, las mediciones de Prevención de Riesgos Laborales sitúan el ruido “dentro del rango establecido por la normativa”, la Dirección de Enfermería ha reorganizado la actividad de los trabajadores con turnos más cortos, descansos y rotaciones entre el personal. También ha ofrecido protectores auditivos a los trabajadores. La dirección sanitaria agradece al personal su esfuerzo para mantener la preparación de los tratamientos.