Enfermeras del CHUO denuncian el ruido de un ventilador: "Nos produce dolores de cabeza constantes"

Profesionales de Enfermería del servicio de Farmacia Hospitalaria del CHUO denuncian el ruido “insoportable” de un ventilador provisional instalado tras una avería en el sistema de extracción de las cabinas donde preparan tratamientos oncológicos y otros medicamentos de alto riesgo. Aseguran que trabajar con ese ruido les provoca “dolores de cabeza constantes”, intranquilidad y dificultades para comunicarse.

El personal también denuncia falta de infraestructura y sobrecarga laboral. Según afirman personas del servicio, ocho trabajadores comparten un espacio de 50 metros cuadrados y que la dirección desatiende sus reclamaciones.

El área sanitaria reconoce la avería y explica que adaptó un ventilador de otra cabina para garantizar la asistencia y que la reparación definitiva está prevista para el lunes. También asegura que tras ajustar el dispositivo, las mediciones de Prevención de Riesgos Laborales demostraron que el ruido está “dentro del rango establecido por la normativa”. La Dirección de Enfermería sostiene que las cargas de trabajo están adaptadas a la plantilla disponible.