La ruleta rusa de los radares en Ourense: solo hay uno activo en toda la ciudad

La puesta en marcha de los radares sigue siendo un quebradero de cabeza para el Concello de Ourense nueve meses después de que comenzasen a multar. Fuentes consultadas por este periódico informan de que las cámaras que tienen que controlar a los vehículos que circulan con exceso de velocidad no funcionan de forma simultánea.

El ente local enmascara esta situación cambiando periódicamente la única cámara que multa entre las siete que hay por los distintos puntos de la ciudad de tal modo que dé la sensación que el sistema está controlando en todo momento a los infractores. Esto convierte las convierte en una especie de ruleta rusa de la velocidad para los conductores, ya que exceder el límite de velocidad les puede suponer una multa o no, todo dependiendo de si el radar fijo tiene el sistema activado en ese momento o si está funcionando en otro distinto.

El gobierno de Jácome ha sido de momento incapaz de solucionar este problema pese a que los radares comenzaron a multar a finales de 2025, en noviembre del pasado año. Al principio, estas cámaras tampoco cumplían su función, ya que hubo un periodo de gracia en el que no se imponían multas. Tan solo enviaba notificaciones informativas a los ciudadanos.

Sin embargo, esta tregua sancionadora terminó y desde ese momento deberían estar ya funcionando a pleno rendimiento las cámaras para detectar a los infractores, pero nada más lejos de la realidad.

Solo funciona una cámara a la vez y va rotando mientras el oscurantismo del Concello es absoluto, ya que no ha informado de esta situación, mientras sigue siendo incapaz de implementar con éxito esta medida. El perjuicio para las arcas municipales podría ser muy elevado, ya que la cuantía de cada sanción por superar los límites de velocidad es de 100 euros, que puede quedar reducida a la mitad por pronto pago.