¿Sabe usted que se rumorea sobre un nuevo supermercado en O Couto?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, se vienen cositas por O Couto

La Región
La Región
Publicado: 11 sep 2026 - 16:30 Actualizado: 11 sep 2026 - 17:08
Traseras del estadio de O Couto
Traseras del estadio de O Couto

¿Sabe usted que algo se mueve en las traseras del Estadio do Couto? ¿Que en los últimos días han aparecido camiones que han arrasado con toda la maleza de la inmensa finca que llevaba años y años en abandono total? ¿Que se rumorea que se vienen cositas en esa zona, que se urbanizará, y que se prevé el desembarco en los alrededores de un supermercado acompañado de nuevos bloques de viviendas?

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