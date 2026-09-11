¿Sabe usted que se rumorea sobre un nuevo supermercado en O Couto?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, se vienen cositas por O Couto
¿Sabe usted que algo se mueve en las traseras del Estadio do Couto? ¿Que en los últimos días han aparecido camiones que han arrasado con toda la maleza de la inmensa finca que llevaba años y años en abandono total? ¿Que se rumorea que se vienen cositas en esa zona, que se urbanizará, y que se prevé el desembarco en los alrededores de un supermercado acompañado de nuevos bloques de viviendas?
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