¿Sabe usted que Ourense se convierte en un karaoke gigante?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un karaoke sobre ruedas anima las calles de Ourense tras el pase de España a la final del Mundial

El karaoke sobre ruedas que anima las calles de Ourense.
El karaoke sobre ruedas que anima las calles de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que la celebración del pase de España a la final del mundial también se notó en la circulación ourensana? ¿Que la felicidad era máxima y algunos se encargaron de demostrarlo? ¿Que un hombre se paseó la noche del martes con un altavoz en un remolque unido a su bicicleta? ¿Que también tenía un micrófono que entregaba a quienes se atrevían a cantar? Karaoke móvil por la city

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