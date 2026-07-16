¿Sabe usted que Ourense se convierte en un karaoke gigante?

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 16 de julio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la celebración del pase de España a la final del mundial también se notó en la circulación ourensana? ¿Que la felicidad era máxima y algunos se encargaron de demostrarlo? ¿Que un hombre se paseó la noche del martes con un altavoz en un remolque unido a su bicicleta? ¿Que también tenía un micrófono que entregaba a quienes se atrevían a cantar? Karaoke móvil por la city
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