Se sale de la carretera, rompe una valla y cae a una finca junto al Campus de Ourense
CAMINO ESTRECHO
Un turismo terminó parcialmente fuera de la carretera en la rúa Casarellas, en las inmediaciones del Campus de Ourense, durante la tarde del sábado.
Un coche quedó encajado junto a la barandilla de la rúa Casarellas, en el entorno del Campus de Ourense, durante la tarde del sábado. El vehículo terminó parcialmente fuera de la calzada, en una zona próxima a viviendas y vegetación al lado de una finca particular.
El coche quedó situado junto al cierre de protección de la vía, en una posición que dificultaba su salida por sus propios medios. El suceso se produjo en una calle del entorno universitario, donde la presencia de viviendas y zonas verdes obliga a extremar la precaución al volante, además de la propia estrechez de la vía.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron que el turismo acabara en esa posición.
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