Los padres y madres de O Couto se hartan y exigen actuaciones de remodelación en el parque infantil del barrio situado en la rúa Cándido Fernández Mazas por la peligrosidad para la integridad física de los más pequeños.

Dos niños heridos por el mal estado del parque de O Couto

Este espacio está a la vista de cualquiera en un estado crítico, lleno de enormes socavones en el suelo y con unos equipamientos de juego viejos y sin ningún cuidado. Tras años en esta situación, finalmente ya se lamentan consecuencias físicas en los menores. “El parque está en demasiadas malas condiciones, ya ha habido varios accidentes”, reclama Paula Estévez González, una madre que acude al parque.

El problema alcanzó su punto más grave rencientemente. Dos niños resultaron heridos por clavarse astillas de un columpio deteriorado en la última semana. Ambos tuvieron que acudir a urgencias por el incidente, pero no son los únicos afectados, ya que este tipo de situaciones -aunque sin llegar a tal gravedad- se llevan registrando durante los últimos meses en dicho parque.

Los socavones ya se utilizan como atracción | Martiño Pinal

Llegados a este punto, los progenitores de los niños afectados y de los que acuden a este parque en general exigen medidas urgentes. “Llevamos pidiendo una reforma desde hace mucho, lleva así desde 2024 mínimo”, comentó otra madre, que resaltó que el suelo “solo se ha parcheado”, pero el problema persiste, con huecos cada vez más grandes y peligrosos ante un tropiezo.

Esta situación no se limita al parque infantil de O Couto. Si se hace un recorrido por la ciudad se pueden observar una gran parte de estos espacios en un estado de absoluta dejadez, incluso en muchos casos afectados por la suciedad y como depósitos de basura.