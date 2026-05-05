Salesianos vuelve a la normalidad tras la muerte por una posible meningitis de Sara, la niña de 11 años

El Colexio Plurilingüe Salesianos de Ourense ha retomado con normalidad la asistencia a clase este martes tras el fallecimiento de una de sus alumnas, de 11 años, por una posible meningitis el pasado jueves.

Tal y como ha explicado el director del centro, Lupicinio Peña, el protocolo estipulaba que los 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días, hiciesen "vida normal" tras acudir al centro de salud para aplicar la profilaxis oportuna.

En este sentido, Peña ha señalado que "han pasado unos días para detectar ciertos síntomas", desde el festivo del pasado viernes 1 de mayo, y este pasado lunes escogido como día no lectivo por el propio centro. "De momento no tenemos ninguna incidencia más registrada, recuperamos la normalidad", ha añadido.

En concreto, la Consellería de Sanidade citaba entre la tarde del jueves y la del viernes a los más de 100 contactos estrechos para recibir la medicación de prevención recomendada para estos casos.