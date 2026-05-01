Ourense despide a Sara, la "angelita" que murió a los 11 años de una posible meningitis: "Siempre recordaremos su ilusión"

La ciudad de Ourense continúa las sentidas despedidas a Sara, la menor de 11 años de edad que murió este jueves a causa de una posible meningitis. La comunidad educativa y deportiva ha mostrado su conmoción por el fallecimiento, al hilo del sentir de gran parte de la ciudad.

La niña, alumna del colegio Salesianos, perdió la vida tras una sospecha de infección meningocócica invasora, una enfermedad bacteriana grave que obligó a activar de inmediato los protocolos sanitarios establecidos para estos casos.

El último adiós

La conducción desde el tanatorio de As Burgas concluyó con una multitudinaria y sentida misa en la sala parroquial de Salesianos, su colegio. Los perfiles oficiales del centro lucen un lazo negro en señal de luto.

El mundo del deporte ourensano también ha querido rendir homenaje a Sara. El Club Ourense Baloncesto, equipo del que la menor era socia, expresó su tristeza con un emotivo mensaje: “Hoxe estamos de loito. Despedimos a unha das nosas, unha pequena da nosa familia de baloncesto que sempre formará parte deste club. Hai perdas que deixan un baleiro imposible de explicar con palabras. Hoxe é un deses días nos que todo perde importancia. Quedámonos co recordo, co cariño e con todos os momentos compartidos. Queremos trasladar todo o noso agarimo, apoio e forza á súa familia e achegados nestes momentos tan difíciles”.

También el Club Ourense Atletismo, donde la niña practicaba deporte, compartió unas palabras cargadas de emoción: “Hoy es un día muy duro para toda la familia de la Escuela de Atletismo. Nos cuesta encontrar palabras para expresar el dolor que sentimos. Queremos acompañar de corazón a su familia, compañeros/as y seres queridos en este momento tan difícil. Siempre recordaremos su ilusión, su esfuerzo y su sonrisa en cada entrenamiento y competición. Formará parte para siempre de esta familia. Descansa en paz”.

A estas muestras se sumó el centro de psicología Padilla, que destacó el impacto personal que dejó la menor: “Hoy nos deja una angelita que deja en nosotros un dolor y un vacío profundos, que nada puede consolar. Estás en los orbits, en la piscina de bolas, en cada juego, en los cuentos, en los dibujos, en cada momento… pero, sobre todo, en nuestros corazones, porque eres puro amor, y ese amor y tu luz permanecerán siempre en todos nosotros. Eres parte de nuestra familia. Gracias por tu sonrisa, por cada instante compartido, por todo lo que aprendimos de ti, por ser un modelo para tantos en tantas cosas, por darnos tanto. Acompañamos a su familia y allegados, con todo nuestro cariño y apoyo en este momento tan devastador”.

Los restos mortales de la pequeña descansan en el panteón familiar del cementerio parroquial de Trelle (Toén).