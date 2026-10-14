El Salón del Automóvil tendrá una oferta de 725 vehículos

El Salón del Automóvil regresará a Expourense, para celebrar su 17ª edición, en la que 20 concesionarios locales, pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto), expondrán un total de 725 coches de 31 marcas diferentes -una cifra en aumento por la integración de novedosas firmas especialmente chinas- que se repartirán entre este mismo fin de semana (del viernes 16 al domingo 18 de octubre), con el turno del salón de vehículos nuevos, y el siguiente (del viernes 23 al domingo 25 de octubre), que corresponderá a los automóviles de ocasión.

El evento automovilístico fue presentado ayer en Expourense en un acto en el que participaron en Expourense en un acto en el que participaron el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez, la vicepresidenta de Acauto, Eva André Cendón, el secretario general de Cáritas Ourense, Javier Soto, el diputado de Representación Institucional de la Diputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández y delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo. Además, estuvieron presentes diferentes representantes de concesionarios de la ciudad.

Novedades y sorteos

“Estas citas van ofrecerlle aos visitantes a mellor oportunidade para atopar un coche con todas as garantías e vantaxes que ofrecen os concesionarios oficiais”, resaltó Rogelio Martínez, que subrayó el carácter familiar del salón: “Haberá un servizo de ludoteca gratuíto, polo que estas citas convértense nun magnífico plan de fin de semana para a familia”. Además, el evento contará también con “food trucks”: “Queremos que las familias puedan acercarse a Expourense la disfrutar de una experiencia completa con comodidad, confort, servicios complementarios mientras conocen nuestra oferta de vehículos y reciben asesoramiento comercial”, apuntó la vicepresidenta de Acauto.

Para dotar de mayor atractivo a las jornadas, la organización mantendrá el atractivo sorteo de un cheque de 6.000 euros de descuento entre todos los visitantes que adquieran un coche. Asimismo, se revalida el firme compromiso social del salón mediante la aportación a Cáritas de 15 euros por cada automóvil comercializado en la feria. Javier Soto agradeció profundamente este esfuerzo económico continuado, asegurando que “es una de las ayudas más importantes” que recibe el organismo.

Por su parte, Rosendo Fernández ensalzó la automoción como “un dos negocios máis vencellados a nosa provincia”, destacando la oportunidad de convertir a Ourense “no epicentro dun dos negocios de Galicia”. Mientras que, Manuel Pardo incidió en que “a feira constitúe o mellor escaparate que ten o sector na provincia, polo que animo á cidadanía a visitar a exposición”

Desde la organización confían en superar las cifras del año pasado de casi 11.000 visitantes y 286 ventas, a través de los seis días de feria, en los que la entrada al recinto costará 3 euros, siendo gratuita para los menores de 12 años.