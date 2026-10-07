La venta de vehículos usados cae un 12,8% en septiembre en Ourense

El mercado de vehículos de ocasión sufrió en septiembre un fuerte retroceso en Ourense, con una caída interanual del 12,8%, la mayor de las cuatro provincias gallegas. En total se transfirieron 1.282 vehículos usados, frente a los 1.469 del mismo mes del año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El descenso fue especialmente acusado entre los comerciales ligeros, con 176 unidades vendidas y una bajada del 19,3% respecto a septiembre de 2025. En el caso de los turismos, las 1.106 operaciones supusieron un retroceso del 11,7%. Ourense superó las caídas registradas en A Coruña (-10,1%), Lugo (-6,7%) y Pontevedra (-10%).

El comportamiento de septiembre contrasta además con el registrado en agosto, cuando el mercado ourensano había mantenido una evolución positiva del 1,5%, con 1.166 vehículos transferidos. En ese mes, las ventas de turismos habían descendido ligeramente, un 0,4%, pero las de furgonetas crecieron un 14%.

La caída de septiembre coincide precisamente con el mes con los carburantes más caros de la historia, condicionando, por lo tanto, la venta de vehículos de gasolina o gasóleo -que suponen el gran volumen de ventas de automóviles de segunda mano-, siendo un factor fundamental a la hora de afrontar la compra y el uso de un vehículo. El precio medio en los surtidores rozó los dos euros en ambos combustibles.

Pese al brusco descenso mensual, el acumulado del año mantiene todavía cifras positivas en la provincia. Entre enero y septiembre se han transferido 11.970 vehículos de ocasión, un 1,4% más que en el mismo periodo de 2025. Los turismos aumentan un 1,9%, hasta 10.236 unidades, mientras que las furgonetas caen un 1,4%, con 1.734 operaciones.

En Galicia, las ventas de vehículos usados descendieron en septiembre un 9,9%, hasta las 11.771 unidades, mientras que en el conjunto de España el retroceso fue mucho más moderado, del 0,7%.