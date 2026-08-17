Un San Roque solemne, pero sin procesión en la ciudad

San Roque es uno de los protectores de Ourense desde el siglo XVI, cuando la ciudad se encomendó al santo por una epidemia de peste. Por eso, ni siquiera en agosto los fieles dejaron de acompañar a la talla elaborada por Francisco de Moure, aunque este año no saliera en procesión por coincidir la festividad con el domingo. Sí que contó la eucaristía solemne con una representación municipal, y mandos de la Policía Local, que acudieron a honrara a su patrón. Don Luis Manuel Cuña Ramos, prelado de la Orden de Malta, fue el encargado de presidir la ceremonia, instando a los presentes a seguir el ejemplo de San Roque y “observar el Derecho y practicar la Justicia”.

Entendamos la política y la labor policial como un servicio a los demás, sin poner en primer lugar el propio interés o el propio bien, sino el bien de la comunidad a la que se sirve"

“San Roque nos sigue hablando como patrón y protector”, añadía Cuña Ramos, “para que entendamos la política y la labor policial como un servicio a los demás, sin poner en primer lugar el propio interés o el propio bien, sino el bien de la comunidad a la que se sirve”. A esta llamada al servicio público, sumó el oficiante un recordatorio al “universalismo que nos trae el evangelio, pues todo cristiano es extranjero en su patria, pero se siente en casa cuando está en comunidad”, llamando a los asistentes a ser buenos anfitriones con quienes llegan a Ourense buscando una vida mejor.

Concluyó su intervención Cuña Ramos recordando la petición hecha durante la misa para que Dios “infunda ternura en nuestros corazones. Pedimos precisamente eso. Las relaciones de un cristiano incluyen el servicio al prójimo”. Tras la ceremonia, fueron varios los fieles que se quedaron para honrar al protector de la ciudad.