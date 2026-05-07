La sanción a un bombero por parte de Jácome, una nueva “barbaridade”

La decisión del alcalde de Gonzalo Pérez Jácome de suspender de empleo y sueldo a un bombero municipal por llamarlo “pufero”, “cabrón” o “moroso” en sus redes sociales, desvelada por este periódico, ha desatado una tormenta que amenaza con convertirse en una nueva batalla política y sindical.

CCOO ha reaccionado de inmediato solicitando formalmente la convocatoria de la Junta de Personal para analizar un expediente que consideran arbitrario. A través de una solicitud registrada ante el Concello, el sindicato exige la entrega de la copia completa del expediente disciplinario firmado por el regidor el pasado 28 de abril, con el objetivo de estudiar a fondo una medida que ven como un ataque directo al colectivo.

La sanción, que implica 15 días de suspensión de funciones por una “falta grave”, se fundamenta en una serie de publicaciones del trabajador en sus redes sociales personales en abril y mayo de 2025, en un contexto de protestas por los continuos impagos del Concello al colectivo del servicio de emergencias, situación que a día de hoy sigue sin haberse solucionado plenamente.

En dichos mensajes, el bombero utilizó términos como “moroso cabrón”, “paga, pufero” o “mentiroso” para denunciar los impagos municipales. Según el decreto de alcaldía, estas expresiones suponen una desconsideración grave hacia los superiores. Sin embargo, la vía administrativa no parece que vaya a ser el final del camino, ya que el afectado mantiene abierta la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Instancia de Ourense.

BNG: “unha barbaridade”

En el terreno político, el portavoz del BNG, Luís Seara, calificó esta decisión como una “barbaridade”. Seara sostiene que la suspensión atenta frontalmente contra la libertad de expresión y recordó que Jácome es un “acosador” que recurre al insulto sistemático contra todo aquel que discrepa de su gestión, recordando ataques previos del alcalde a otros cuerpos como la Policía Local.

Para el líder nacionalista, el regidor “ten pavor a poñerse diante do espello” y no duda en reafirmar el calificativo que originó la sanción, tildando a Jácome de ser un “pufero en grao superlativo” debido a las crecientes deudas que el Concello mantiene con empresas y trabajadores.