Sanidade descarta que Sara, la niña de once años de Ourense, muriese por la presencia de meningococo

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La Consellería de Sanidade afirma que las pruebas clínicas realizadas a la niña de Ourense de 11 años fallecida el pasado 30 de abril excluyen la presencia de meningococo en el organismo. La menor, alumna del colegio de Salesianos, perdió la vida en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras una sospecha de infección meningocócica invasora, una enfermedad bacteriana grave. "Finalmente descartouse a presenza de meningococo nas mostras clínicas", indica el gabinete de comunicación.

Una semana atrás, la Consellería de Sanidade había confirmado el fallecimiento de esta niña tras una sospecha de infección meningocócica invasora. Desde el primer momento, la Dirección General de Salud Pública puso en marcha el dispositivo previsto para este tipo de casos, centrado en localizar y proteger a los contactos estrechos de la menor. En el comunicado han recordado que las medidas preventivas adoptadas para los contactos de la menor fueron las recomendadas por los protocolos de actuación en estos casos.

Tras el análisis de la muestra clínica de la menor se desecha la presencia de la bacteria gramnegativa que puede causar meningitis, sin embargo, no se han excluido las otras posibilidades contraer esta enfermedad. Asimismo, el resultado aportado por Sanidade suprime que exista un brote de meningococo.

¿Qué es y cómo puedes contraer la meningitis?

La meningitis es una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación suele estar provocada por una infección.

Existen varios tipos, pero los más comunes son:

Meningitis viral : la más frecuente y, en general, leve. Muchas personas se recuperan sin complicaciones.

Meningitis bacteriana : menos común, pero más seria y requiere atención médica rápida.

Meningitis por hongos u otras causas: menos habituales.

En la mayoría de los casos se puede tratar eficazmente si se detecta a tiempo.

Refuerzo de la vacunación en Galicia

En paralelo, la comunidad gallega anunció tras la aparición de este un paso más en la prevención, siendo la primera en España en ampliar la vacunación frente al meningococo B a los 12 años.

A partir de mayo, todos los menores que acudiesen a la revisión de esa edad recibirían esta protección. Hasta ahora, la pauta se administraba a los 2 y 4 meses, con un refuerzo al año.

Con el nuevo calendario, los niños y niñas sin pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años, mientras que el resto contará con una dosis de refuerzo.