Los sanitarios de Ourense, los más reticentes de Galicia a la vacunación

Menos de tres de cada diez médicos y profesionales de enfermería del área sanitaria de Ourense se han vacunado contra la gripe. La cobertura alcanza el 28,97%, la más baja de las siete áreas gallegas. La diferencia es especialmente llamativa respecto a A Coruña, que encabeza la clasificación con un 55,08%, prácticamente el doble que Ourense, mientras que la media gallega se sitúa en el 43,05%.

El personal sanitario comenzó a vacunarse el 19 de octubre, dentro de una campaña que continuará hasta finales de diciembre. La Xunta pretende alcanzar una cobertura antigripal del 60% entre estos profesionales, un objetivo todavía lejano en Ourense. La situación tampoco mejora demasiado en la protección contra el covid. El 27,86% de los sanitarios ourensanos se ha vacunado, la segunda proporción más baja de Galicia.

Sin embargo, la respuesta a la vacunación cambia considerablemente según el colectivo. Entre las embarazadas, Ourense destaca por su elevada participación. El 30,07% ha recibido la vacuna contra la gripe, el segundo mejor porcentaje gallego, mientras que en la protección frente al COVID lidera las siete áreas, con un 10,18%.

El contraste aparece también entre los más pequeños. Ourense continúa a la cola gallega en vacunación infantil contra la gripe, con una cobertura del 26,86%. Entre las personas de 70 a 79 años también ocupa el último puesto en ambas vacunas. En cambio, destaca entre los mayores de 80 años y en la inmunización de bebés frente al virus respiratorio sincitial.

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Mientras avanza la campaña, las infecciones respiratorias vuelven a repuntar. Según el último informe del Sergas, publicado ayer, las consultas en Ourense aumentaron un 33,4% en una semana, hasta alcanzar las 274,5 por cada 100.000 habitantes. El área sanitaria encabeza Galicia desde hace al menos diez semanas.

La gripe también gana terreno. Las consultas por esta afección prácticamente se duplicaron, pasando de 8,8 a 16,4 por cada 100.000 habitantes, aunque todavía no ha comenzado la epidemia estacional. Por su parte, las consultas por COVID subieron ligeramente, de 19,3 a 20,3.