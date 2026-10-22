Ourense lidera la protección contra los virus respiratorios

Ourense encabeza las tres principales campañas de protección frente a las infecciones respiratorias en Galicia. La provincia registra los mayores porcentajes de vacunación contra la gripe y el covid entre la población de edad avanzada y también lidera la inmunización de los bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. Los datos del Sergas muestran que las campañas avanzan a mayor ritmo en la provincia que en el resto.

En el caso de la gripe, el 11,52% de los mayores de 65 años ya ha recibido la vacuna, según el Observatorio de Saúde Pública de Galicia. La provincia supera la media autonómica, situada en el 8,30%. Por detrás aparecen Lugo (9,06%), A Coruña (7,84€) y Pontevedra (7,22). En todo caso, es todavía el inicio de la campaña, que empezó el 28 de septiembre en residencias y se amplió el pasado lunes a las personas de 70 años o más. El 2 de noviembre se incorporarán nuevos grupos de riesgo y el día 9 comenzará la vacunación de la población de entre 60 y 69 años.

La provincia también destaca en la vacunación contra el covid. Entre los mayores de 80 años, el 19,18% ya ha recibido la dosis correspondiente a esta campaña, frente al 15,62% de media gallega. Ourense también encabeza la cobertura entre los 70 y 79 años, con un 4,61%, frente al 1,97% autonómico. En total, 8.922 ourensanos han sido vacunados contra el coronavirus.

En cuanto al VRS, el 83,93% de los bebés incluidos en la campaña de recuperación de menores pendientes de inmunizar ya ha recibido la protección. La cifra supera la media gallega, del 74,88%, y sitúa a Ourense en el primer puesto provincial. En este caso se administra un anticuerpo que protege frente al virus, no una vacuna.

La situación de las infecciones respiratorias presenta diferencias importantes entre los distintos virus. Según los últimos datos disponibles, Ourense registra 7,5 consultas por gripe por cada 100.000 habitantes, en un momento en el que su circulación todavía es baja. Sin embargo, el área sanitaria ourensana encadena seis semanas como la de mayor tasa de consultas por infecciones respiratorias de Galicia, con 237,8 por cada 100.000 habitantes.

El covid sigue teniendo una presencia destacada en la provincia. Ourense encabeza las consultas por esta enfermedad, con 46,2 por cada 100.000 habitantes, y también los ingresos hospitalarios de pacientes con coronavirus confirmado, con una tasa de 8,5, aunque eso no implica que la causa del ingreso sea esa.