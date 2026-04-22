Santa Mariña se amplía con 168 nuevos columbarios

El Concello de Ourense ha culminado la ampliación del cementerio de Santa Mariña, donde ha levantado 168 nuevos columbarios en un módulo de reciente construcción, que aumentan la capacidad del camposanto hasta un total de 756.

Estos nuevos espacios tienen la capacidad de hasta 12 urnas para cenizas y una caja de restos, y se ofrecen para su concesión por períodos que van desde los 5 hasta los 50 años, debiendo pagar la familia interesada entre 35 y 336 euros para mantener su derecho de uso.

El consistorio ha recordado que las personas interesadas en adquirir uno de estos espacios deben dirigirse al servicio municipal de cementerios, y que se trata del primer paso en un proceso de ampliación mayor en el cementerio de Santa Mariña, que continuará “como resposta á demanda cidadá” levantando tanto nuevos columbarios como nichos para sepulturas en el espacio funerario.