Santiago Ferreiro, presidente de ACO, sobre el PXOM de Ourense: “Trabajar con un plan de hace cuarenta años limita la ciudad”
CONSTRUCCIÓN
La patronal de la construcción de Ourense alerta de que un PXOM de hace 40 años frena la vivienda, limita el desarrollo urbano y aleja inversiones de la ciudad.
La Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense advierte de los graves perjuicios ocasionados por un PXOM tan antiguo. Su presidente, Santiago Ferreiro, subraya que “trabajar con un plan de hace cuarenta años limita la ciudad” y ahoga su desarrollo urbano. “Una ciudad cambia enormemente en cuarenta años, cambian las necesidades de vivienda, la movilidad, las actividades económicas y la propia forma de vivir”, explica el dirigente, señalando que “el problema de mantener un planeamiento tan antiguo es que dificulta ordenar ese crecimiento de manera global”.
Desde la patronal enfatizan que la ausencia de un planeamiento actualizado ha limitado el desarrollo de suelo, vivienda, equipamientos y proyectos empresariales. Sin suelo finalista ni certidumbre legal, las inversiones huyen hacia otros municipios. “Una promoción necesita planificación y seguridad a varios años vista, y cuando esas condiciones no existen es lógico que los inversores estudien otras alternativas”, advierte Ferreiro, exigiendo un marco jurídicamente sólido que otorgue estabilidad a empresas, ciudadanos y administraciones.
Ferreiro recalca que el impacto de esta parálisis trasciende al sector edificatorio. “El PXOM no es únicamente una cuestión de la construcción, afecta a toda la economía de la ciudad, a sus infraestructuras, a su desarrollo termal, a los servicios y a la capacidad de atraer inversión”, sostiene. Mantener este marco normativo dificulta la cohesión urbana, impidiendo conectar barrios, regenerar zonas consolidadas y proyectar dotaciones.
Más que parches, la patronal exige culminar la tramitación con garantías tras enviar el documento a la Xunta. Ferreiro apela a la responsabilidad política. “Pedimos altura de miras para aprobar el texto, ya hemos desperdiciado demasiado tiempo y debemos evitar seguir perdiendo oportunidades”, asevera.
“Un PXOM son servicios, infraestructuras, suelo industrial…”
El analista inmobiliario Benito Iglesias advierte de que el “penoso periplo urbanístico” de Ourense ha propiciado la huida de “más de mil millones de euros de inversiones” y la destrucción de más de 5.000 empleos en dos décadas. Para Iglesias, el planeamiento determina “en más de un 50% la viabilidad económica, social y demográfica” de cualquier municipio: “Un PXOM no solo se refiere a construir; son servicios, infraestructuras, suelo industrial y seguridad jurídica. En definitiva, es futuro sin paliativos”.
Por ello, pide culminar un nuevo documento que sea verdaderamente “transparente” para no repetir la falta de exposición pública que fulminó el plan de 2003 en los tribunales. Además, alerta que mantener normativas complementarias caducas, como el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), está abocando a la ciudad a una “degradación y pérdida de valor” del patrimonio arquitectónico en su casco histórico.
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