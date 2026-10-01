Santoalla: un nuevo escenario de interés cinematográfico en Ourense

La Academia Galega do Audiovisual proclamó la aldea de Santoalla, ubicada en Petín, como Lugar de Interés Cinematográfico 2026. El anuncio tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense durante el X Encontro de Academias, que se celebró en el marco del OUFF.

Esta distinción rinde homenaje a uno de los espacios más icónicos de la cinematografía gallega. Fue allí donde Chano Piñeiro rodó en 1989 la histórica película Sempre Xonxa. El reconocimiento cobra especial relevancia este año, ya que la protagonista del largometraje, Uxía Blanco, ha recibido el Premio Fundación AISGE durante la 31ª edición del festival de cine ourensano.

La presidenta de la institución gallega, Lucía Veiga, destacó la enorme importancia de poner en valor este patrimonio y la memoria colectiva del cine gallego. Por su parte, el director del OUFF, Óscar Doviso, reivindicó a Ourense como un inigualable plató natural de referencia, indicando que el reconocimiento de Santoalla sirve para “conectar la historia de nuestra cinematografía con proyectos de futuro”.

Durante el acto, que reunió a ocho entidades de España y Portugal, se anunciaron también otras siete grandes incorporaciones a esta red ibérica. Entre los nuevos escenarios destacan enclaves tan icónicos como Sevilla, el Palacio de la Aljafería, Somiedo, Sintra y Benidorm.