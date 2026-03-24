La segunda edición de la Feira Educativa tendrá 55 expositores en Ourense

La segunda edición de la Feira Educativa se celebrará en Expourense este miércoles y el jueves con el objetivo de acercar la oferta formativa a estudiantes y familias de toda la provincia. El evento reunirá a 55 expositores, entre universidades, centros de formación profesional y otras entidades.

César Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación, subrayó el valor de la colaboración institucional: “é unha moi boa ocasión para orientar ao alumnado e tamén para poñer en común os proxectos dos diferentes centros e visibilizar o bo funcionamento do sistema educativo galego”.

La directora xeral de innovación educativa, Judith Fernández, incidió en el carácter divulgativo de la feria: “permite achegar ao territorio experiencias facilitar ao alumnado a toma de decisións nun momento clave”.

Por su parte, Rogelio Martínez, director gerente de Expourense destacó que “a boa acollida da primeira edición levou a impulsar esta segunda cita, coa intención de consolidala no calendario feiral galego”.