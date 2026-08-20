La segunda mano gana protagonismo para abaratar la vuelta a los colegios

Empieza la cuenta atrás para el regreso a las aulas. En apenas tres semanas, el próximo 9 de septiembre, los estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato iniciarán un nuevo curso escolar. Los niños no serán los únicos que tendrán que asumir la vuelta a la rutina, también las familias, que además tendrán que realizar un notable desembolso económico para adquirir todo el material escolar necesario para sus hijos.

La lista de material varía según la etapa educativa. Dependiendo del colegio, el grueso del presupuesto sería para el uniforme (unos 200 euros) o los libros (otros 200 euros). Si a la ecuación se le añaden las mochilas, que este año han incrementado su precio en un 11% con una media de unos 32 euros, y los bolígrafos, libretas o estuches (unos 50 euros), el gasto roza los 500 euros por niño.

Ante esta factura, la economía circular se ha consolidado como el gran salvavidas de los hogares ourensanos. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (ANPAs) de la ciudad tienen organizado desde hace varios años sistemas solidarios de donación y reutilización, para lograr que el impacto en el bolsillo sea el menor posible.

Mario Fernández, presidente de la Federación de ANPAs de colegios concertados de Ourense, explica que la dinámica es sencilla y muy efectiva. Reciben libros, los clasifican y después los entregan según las solicitudes y la disponibilidad. “En el 90 % de los casos se suelen llevar más o menos los que entregan”, asegura, indicando que, como el ahorro es grande, “la gente suele participar bastante, intercambiamos una media de cinco libros por familia, estamos hablando de un ahorro en torno a los 200 euros”.

La otra cara de la moneda la viven los comercios locales. Javier Ibáñez, presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense, advierte que “este año no toca renovar ningún libro, así que para el sector librero va a ser un año un poco complicado, solo vendemos cuadernillos y alguna reposición”. Además, el portavoz lamenta la falta de apoyo de los propios centros educativos de la ciudad, ya que “hacen reposiciones de libros, pero no apuestan por las librerías más cercanas”.

Las ayudas son escasas

La odisea económica de las familias choca cada año con los obstáculos de las ayudas públicas. Los estrictos límites de renta establecidos en estas convocatorias acaban excluyendo a gran parte de la clase media trabajadora. Mario Fernández, presidente de la Federación de Anpas de colegios concertados, es tajante sobre este modelo: “Las ayudas nos parecen insuficientes. Si queremos una educación gratuita que llegue a todos, los libros y el material deberían estar cubiertos al cien por cien”.

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Además de la cuantía, el gran inconveniente es el calendario. Las familias ourensanas lamentan que muchas de estas subvenciones institucionales llegan tarde, con el curso ya iniciado. Lo mismo ocurre con la nueva deducción fiscal de 100 euros en el IRPF autonómico, un alivio a posteriori que obliga a los padres a adelantar todo el dinero durante las compras de septiembre. Esta situación genera un desajuste presupuestario en los hogares justo en el momento de mayor gasto del año.