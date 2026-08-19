La Fundación Amigos de Galicia reúne material escolar para un inicio de curso igualitario

Septiembre asoma ya en el calendario y, con él, la vuelta al cole. Cada curso, las familias se ven obligadas a realizar uno de los mayores desembolsos del año. En un contexto donde los precios de la cesta de la compra asfixian las economías domésticas más frágiles, la Fundación Amigos de Galicia organiza un año más su recogida de material escolar para ayudar a reducir ese gasto extra que supone la adquisición de libretas, mochilas y estuches.

Hasta el próximo 9 de septiembre, la entidad mantendrá abierta la recepción de donaciones bajo el lema “Nas súas mochilas, o seu futuro”. Como suele ser habitual, podrán hacerse en el Centro Comercial Ponte Vella, donde este martes se detalló la operativa para las próximas semanas.

Igualdad en las aulas

Durante la presentación, la trabajadora social de la Fundación, Marta Cousiño, puso el foco en el objetivo real que hay detrás de cada libreta donada. “Esta iniciativa ten como fin recadar material escolar novo para nenos e nenas de familias en situación de vulnerabilidade, e así poder cubrir as súas necesidades educativas ao longo do ano escolar”, apuntó. El matiz de que el material sea a estrenar no es menor. La organización busca que todos los alumnos lleguen a sus pupitres en igualdad de condiciones, evitando la estigmatización que sufren los menores cuando acarrean material deteriorado mientras sus compañeros estrenan el suyo.

Una vez clasificados los artículos, el reparto no se hace al azar. La entidad cruza datos y se coordina con los Servicios Sociales y los propios centros educativos para llegar a quien de verdad lo necesita. “A entidade é quen entrega directamente ás familias este material escolar, preparamos cada mochila co material correspondente a cada etapa educativa, ben sexa infantil, primaria ou secundaria”, concretó Cousiño.

Más de 1.000 mochilas

Las cifras del año pasado respaldan la urgencia de la medida. En 2025 se entregaron 1.249 mochilas completas en toda Galicia. Además, desde la organización advierten que la demanda no termina en septiembre, por lo que el remanente servirá para atender emergencias familiares a lo largo del invierno.

Por su parte, el centro comercial facilita la logística cediendo un espacio de gran tránsito en pleno centro de la ciudad. Óscar Sánchez, responsable de Marketing y Relaciones Públicas de Ponte Vella, subrayó la dureza del escenario económico actual. “O inicio do curso é un gasto importante para moitas familias e cos prezos que van subindo, pois cada ano é case máis importante facer este tipo de campañas”, analizó.

Para facilitar las aportaciones de los clientes, han instalado un punto físico muy visible. “Aproveitamos este fluxo de xente que vén moito ao centro comercial e ao hipermercado na planta baixa con este baúl solidario que poñemos. Invitamos á xente a que na medida do posible colabore, pode ser dende un lapis, estuches, ou calquera outro tipo de material”, explicó Sánchez.

Quienes no pasen por el recinto comercial, pero quieran echar una mano tienen otra vía abierta. La Fundación mantiene activa en su página web la compra de “mochilas virtuales” mediante aportaciones económicas que luego se traducen en material para los más pequeños.