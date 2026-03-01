La Seguridad Social subasta estos seis vehículos en Ourense desde 1.710 euros: cómo optar a ellos

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ha anunciado la celebración de una nueva subasta pública de bienes para el próximo día 10 de marzo. En esta ocasión, el organismo ofrece un total de seis lotes compuestos íntegramente por vehículos que proceden de embargos por deudas en vía ejecutiva.

Entre las opciones más destacadas se encuentran una furgoneta Citroën Berlingo, tasada en 8.200 euros, un camión Renault 160.35 con un precio de salida de 7.500 euros y un Kia Carens valorado en 5.990 euros. La oferta más económica corresponde a un Citroën Saxo azul por 1.710 euros.

Todos los automóviles disponibles cuentan con sus respectivas llaves y documentación original. Los interesados pueden examinar físicamente los bienes el 3 de marzo en la nave del archivo de San Cibrao . Para ello, es imprescindible solicitar cita previa.