El coche de ocasión inicia 2026 por encima de las nuevas ventas en Ourense

El mercado del automóvil mantuvo su tendencia consumido el primer mes de 2026. Dos detalles confluyen en el finalizado mes de enero: el segundo mejor arranque de año para las ventas de coches nuevos (258) de la postpandemia, y un descenso interanual del 17,4% en la venta de coches de ocasión. Pese a estos datos, de nuevo el coche de segunda mano fue el preferido por los ourensanos, registrándose 1.109 ventas por las 258 matriculaciones, manteniéndose la ventaja de 4 a 1 que marcó todo el año pasado, según los datos proporcionados por el colectivo de fabricantes (Anfac) y concesionarios (Ancove).

Otro aspecto destacable que deja el mercado es la absoluta consolidación del coche alternativo, que roza ya el 75% de las nuevas ventas, frente a un diésel testimonial (6,20%), y una gasolina que baja por primera vez del 20% de cuota de mercado. La fuerza del híbrido se deja notar también en el mercado de ocasión, donde unidades de entre 1 y 3 años suben un 8,5%.

Una década

Sin embargo, el vehículo de segunda mano tiene otras preferencias. De acuerdo con los datos facilitados por los concesionarios, las ventas de unidades con 10 años o más representan en estos momentos el 56% del mercado, donde “las motorizaciones están dominadas por los coches diésel y gasolina, que suman el 83,2% de las ventas de enero”, señalan desde Ancove.

