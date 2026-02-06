El coche de ocasión inicia 2026 por encima de las nuevas ventas en Ourense

Por no ajustarse a la normativa
Crecen los motores híbridos
El mercado del automóvil mantuvo su tendencia consumido el primer mes de 2026. Dos detalles confluyen en el finalizado mes de enero: el segundo mejor arranque de año para las ventas de coches nuevos (258) de la postpandemia, y un descenso interanual del 17,4% en la venta de coches de ocasión. Pese a estos datos, de nuevo el coche de segunda mano fue el preferido por los ourensanos, registrándose 1.109 ventas por las 258 matriculaciones, manteniéndose la ventaja de 4 a 1 que marcó todo el año pasado, según los datos proporcionados por el colectivo de fabricantes (Anfac) y concesionarios (Ancove).
Otro aspecto destacable que deja el mercado es la absoluta consolidación del coche alternativo, que roza ya el 75% de las nuevas ventas, frente a un diésel testimonial (6,20%), y una gasolina que baja por primera vez del 20% de cuota de mercado. La fuerza del híbrido se deja notar también en el mercado de ocasión, donde unidades de entre 1 y 3 años suben un 8,5%.
Sin embargo, el vehículo de segunda mano tiene otras preferencias. De acuerdo con los datos facilitados por los concesionarios, las ventas de unidades con 10 años o más representan en estos momentos el 56% del mercado, donde “las motorizaciones están dominadas por los coches diésel y gasolina, que suman el 83,2% de las ventas de enero”, señalan desde Ancove.
