Seis meses de cárcel por causar destrozos de mil euros en Ourense para acabar sustrayendo 21

Alejandro L.A. aceptó una condena de seis meses de prisión tras reconocer la autoría de dos robos cometidos durante la misma madrugada en la ciudad de Ourense.

El juicio concluyó con un acuerdo de conformidad en el que el Ministerio Fiscal modificó su petición inicial, aplicando una eximente incompleta por drogadicción. La acusación pública reconoció que el procesado tenía sus facultades alteradas en el momento de los hechos.

El acusado, que salió de prisión hace apenas un mes, evitará volver a la cárcel por esta causa. La pena privativa de libertad quedó suspendida con la condición estricta de que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años y de que cumpla con 40 días de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de enero de 2024. A las 3:38 horas, Alejandro acudió al establecimiento denominado La Despensa de Rita, situado en el número 1 de la calle Manuel Pereira. Tratando de ocultar su rostro con una mascarilla y un gorro, fracturó el cristal de la puerta de entrada para acceder al interior. Una vez dentro, sustrajo una máquina de tickets de color azul y negro, una caja registradora y un total de 21,08 euros en monedas.

Dos horas después

Posteriormente, a las 5:30 horas de esa misma madrugada, el inculpado se apoderó de una tapa de alcantarilla en la calle Ramón Cabanillas, junto al colegio Maristas. Con ella se desplazó hasta la cafetería ubicada en la plaza de San Antonio. Allí golpeó una máquina expendedora de bebidas y snacks, forzando el cajetín y el monedero, y logró sustraer 57 céntimos.

El acuerdo rebaja la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba un año y tres meses de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza en local abierto al público en grado de tentativa, con la agravante de uso de disfraz. La eximente aceptada se apoya en el historial clínico del acusado, con antecedentes de adicción a drogas y varios ingresos en unidades de salud mental desde 2009.

Al margen de la condena penal, Alejandro deberá asumir la responsabilidad civil por los daños ocasionados: 314,60 euros por la reparación de la puerta de cristal de La Despensa de Rita y 702,51 euros por los desperfectos de la máquina expendedora. Las cantidades sustraídas fueron recuperadas y devueltas a sus propietarios.