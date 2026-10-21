Seis nuevos alquileres públicos en el Casco Vello de Ourense

El casco histórico de la ciudad incorporará seis nuevas viviendas de promoción pública en régimen de alquiler accesible la próxima primavera. Los inmuebles se recuperan a través del plan autonómico Rexurbe destinado a combatir el deterioro urbanístico de la zona. La principal actuación avanza en la plaza Manuel Sueiro, con cinco pisos que concluirán en abril, mientras que el sexto resultará de una reforma en la rúa Pelayo.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó ayer el avance de estas obras, que suponen una inversión de 1,9 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. Durante el recorrido, reconoció que el difícil acceso a la vivienda tensiona el mercado actual: “O acceso á vivenda é a principal preocupación da nosa cidadanía, non só a nivel Galicia senón a nivel país”. Por ello, defendió la necesidad de agilizar trámites: “Estamos a traballar dende o minuto un para facilitar que teñamos máis oferta de vivenda”.

Además de las intervenciones en el casco viejo, la conselleira recordó que la administración autonómica proyecta otras 64 viviendas públicas en la zona de Cambedo da Raia, que estarán listas a principios de 2027. Según detalló Allegue, tanto estos futuros inmuebles como los del centro histórico se adjudicarán mediante el Rexistro Único de Demandantes, con un 40 % reservado para menores de 36 años en ambos casos.

Evalución del PXOM

Respecto a la tramitación del PXOM de Ourense, Allegue confirmó que el documento entró oficialmente en el registro de la Xunta el pasado 12 de agosto, tras ser corregido por el Concello. Desde esa fecha, los técnicos autonómicos cuentan con un plazo de tres meses para evaluar el texto urbanístico y emitir un dictamen definitivo, todo ello bajo la sombra de una posible anulación judicial al haberse evitado una nueva exposición pública del expediente.

Martínez Allegue justifica las expropiaciones del PIA

Las protestas vecinales por las expropiaciones de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en O Vinteún salieron a relucir durante la visita. Para justificar este instrumento -que proyecta más de 1.400 viviendas, la mayoría protegidas-, la conselleira alegó la falta de suelo: “Temos moi pouquiño solo urbano consolidado onde poder construír vivendas”.

Frente al malestar por las bajas tasaciones, Allegue se escudó en la ley estatal, que fija que en suelos urbanizables “o proceso de adquisición se valorará aos mesmos efectos que o solo rústico”. Con todo, prometió valoraciones “o máis alto posible” dentro de la ley y recordó que los afectados pueden agruparse para costear la urbanización y recibir parcelas edificables en lugar de someterse a la expropiación forzosa.