La hoja de ruta del Plan Rexurbe para transformar el Casco Vello de Ourense

El plan para revitalizar el Casco Vello busca frenar décadas de deterioro demográfico y comercial mediante un potente paquete de actuaciones públicas y privadas con horizonte en 2033. La hoja de ruta articula la transformación integral del barrio a través de cuatro grandes bloques de medidas estratégicas.

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Ascensores y rampas para unir barrios

La accidentada topografía del Casco Vello de Ourense constituye uno de los mayores obstáculos para la movilidad peatonal y la integración de los barrios limítrofes. Para paliar estas barreras, el Plan Rexurbe prioriza la ejecución de sistemas de conexión vertical. Destaca la actuación en la Rúa Coenga, donde, tras quedar desierta la licitación inicial de las escaleras mecánicas, se ha replanteado el proyecto hacia un sistema de ascensores presupuestado en 492.000 euros que garantizará el acceso directo a la zona residencial y docente superior. De manera paralela, la memoria económica contempla una inversión de 750.000 euros para articular un paso mecánico en El Murallón. Esta infraestructura conectará de forma fluida la remozada Plaza de Abastos con la calle Progreso, superando un desnivel histórico y facilitando el tránsito peatonal e institucional en el entorno.

Escaleras en la rúa Coenga. | Alan Pérez

Rehabilitación de grandes edificios

La recuperación del patrimonio edificado tiene como piezas maestras la rehabilitación de dos inmuebles emblemáticos destinados a albergar nuevos servicios. El proyecto de mayor envergadura es la transformación de la Vieja Cárcel de la calle Progreso, que cuenta con una asignación estimada de 4 millones de euros. Abandonada durante años, la edificación se convertirá en un espacio público polivalente con uso mixto, combinando dependencias municipales y la sede de la UNED. Por su parte, la finca de la Plaza de la Trinidade número 5, adquirida en estado ruinoso por el Concello, absorberá 1,15 millones de euros para su rehabilitación integral, tras verse obligado el Concello a devolver la subvención europea Next Generation. Este inmueble ampliará las instalaciones del área de Urbanismo y será la sede física del Centro Rexurbe, oficina técnica encargada de gestionar las ayudas y coordinar las actuaciones urbanísticas.

Antigua cárcel de Ourense. | Alan Pérez

Senda verde y plazas recuperadas

La estrategia ambiental busca recuperar plazas históricas e integrar zonas verdes en la trama urbana. Entre las actuaciones prioritarias destaca el acondicionamiento de la Arboreda do Rianxo, un espacio de 1.850 metros cuadrados junto a la Plaza de Abastos donde se renovará la iluminación, la evacuación de aguas pluviales y la estructura de sus 32 puestos comerciales. En la Plaza de San Marcial, de 1.180 metros cuadrados, se recuperará el flujo de agua de su fuente histórica para reconectarla con As Burgas. Para aprovechar la senda fluvial del río Barbaña ya abierta por la Xunta, el plan ejecutará nuevos ramales peatonales equipados con mobiliario urbano e iluminación eficiente, conectando directamente el paseo del río con el Centro de Interpretación de As Burgas y el corazón del casco antiguo mediante paneles informativos y señalización orientativa.

Plaza de San Marcial. | Alan Pérez

Incentivos para revivir casas y locales

El objetivo central de la hoja de ruta socioeconómica es revertir el vaciado demográfico y la parálisis comercial antes de 2033, fijando como meta alcanzar el 80% de ocupación en viviendas y el 50% en locales de negocio. Para lograrlo en un ámbito donde casi el 90% de los bajos está cerrado y el 40% de pisos desocupado, el documento combina incentivos con fuertes medidas de presión. Entre las soluciones residenciales destacan la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), programas de alquiler accesible para jóvenes y la masovería urbana, fórmula que permite residir a cambio de rehabilitar el inmueble. En el plano comercial, el Bono Remuda garantizará el relevo en negocios históricos, complementado con cánones e impuestos a propietarios que desatiendan solares e inmuebles en ruina para forzar su salida al mercado.