Seixalbo exige seguridad en una rotonda tras una condena por un atropello mortal

La jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, Victoria Candamo París, ha condenado al conductor de un camión por el atropello que costó la vida a José Rubio Arias, de 79 años, ocurrido a las 12,45 horas del 29 de marzo de 2023 en la glorieta Santo Cristo, en la avenida de Zamora, cerca del Pazo dos Deportes Paco Paz. La sentencia impone a Jorge O.A. seis meses de multa (1.080 euros) y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante medio año como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave. Además, fija indemnizaciones superiores a los 321.000 euros para la viuda y los hijos de la víctima, cantidades que deberán asumir solidariamente el acusado y la aseguradora Allianz, con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa propietaria del vehículo, Extranor Ourense S.L.

Cruzaba de forma correcta

El fallo judicial desmonta la versión de la defensa, dejando claro que el peatón cruzaba de forma correcta por el borde exterior de la rotonda, una zona habilitada y frecuentada por viandantes, mientras que el conductor, cuyo camión carecía de espejos de ángulo muerto frontal, reanudó la marcha prestando atención solo a su izquierda y sin cerciorarse de la presencia de la víctima. Para la acusación particular, ejercida por el abogado Amadino Pereira, esta “sentencia ejemplar” que estima todas sus pretensiones supone mucho más que una victoria en los tribunales: es el “nuevo y definitivo impulso” para el movimiento vecinal que lleva meses reclamando soluciones.

El letrado, amigo íntimo de la familia, ha denunciado que el fatal siniestro se produjo en una verdadera “infraestructura criminal”, cuyo peligro es tolerado “a la vista, ciencia y paciencia de las autoridades locales y autonómicas”. El entorno de la víctima lamenta que, a pesar de la tragedia, el Concello sigue permitiendo que decenas de camiones salgan a diario de una cantera cercana hacia esta misma glorieta, replicando constantemente el riesgo que acabó con la vida de José.

Ante la inacción institucional, los vecinos exigen una intervención definitiva que adapte y asegure esta “infraestructura precaria” para que “no vuelva a suceder una desgracia similar”. Como medida urgente y transitoria, reclaman que se imponga a la empresa el cumplimiento estricto del artículo 72.1 del Reglamento General de Circulación, obligándola a que todo tránsito de sus camiones Dumper desde la cantera a la rotonda se realice bajo la supervisión de un auxiliar humano. Solo mediante esta asistencia a pie de calle se podrán controlar los peligrosos ángulos muertos de estos vehículos pesados y garantizar la seguridad de los vecinos en la zona.