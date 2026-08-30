¿Sabe usted que hace semanas que el Goebeliño ourensano ha puesto todo su submundo en modo electoral?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las últimas acciones modo electoral del alcalde de Ourense

Pérez Jácome durante las lluvias.
Pérez Jácome durante las lluvias. | La Región

¿Sabe usted que hace semanas que el Goebeliño ourensano ha puesto todo su submundo en modo electoral? ¿Que acude a la inauguración de obras para inaugucriticarlas, que comenta tonainás de atletismo como si supiera, que fotografía la casa de sus oponentes políticos acusándolos de poner cosas que siempre estuvieron allí, que se queja de que llueve, que se fotografía en el gimnasio? Y la city, en el caos. Delirante.

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