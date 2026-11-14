Un septuagenario, en estado crítico tras caer de un séptimo piso por un patio de luces en Ourense
SIN LLAVES
La caída de un septuagenario en la rúa Coruña de Ourense dejó al hombre en estado crítico. Intentaba ayudar a unos vecinos que se habían quedado sin llaves.
Un hombre septuagenario se encuentra en estado crítico tras caer este sábado por el patio de luces de un edificio de la calle Coruña, en Ourense.
Según el 112, el varón se habría precipitado desde el séptimo piso hasta el primero cuando intentaba, al parecer, entrar en la vivienda de unos vecinos que se habían quedado sin llaves.
El aviso situaba la caída entre el séptimo y el primer piso
Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 12.20 horas. Según la primera comunicación, el hombre habría caído desde un séptimo piso hasta la altura del primero. En la llamada se solicitó ayuda para acceder a esa primera planta.
Se trasladararon hasta el punto Urxencias Sanitarias, la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos de Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DOS DÉCADAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA
Rosendo Cid reúne 20 años de arte en el centro cultural Marcos Valcárcel
15.000 CASAS VACÍAS
El Casco Vello es la zona de la ciudad de Ourense con más viviendas vacías
Lo último
TAMBIÉN EN UN CAMPO DE FÚTBOL
Detenido un hombre por robar en 15 iglesias de Galicia y utilizar coches sustraídos para cometer los delitos
OPOSICIONES EN SILLEDA
Más de 10.000 personas se examinan este fin de semana para conseguir una plaza en el Sergas