Un septuagenario, en estado crítico tras caer de un séptimo piso por un patio de luces en Ourense

Un hombre septuagenario se encuentra en estado crítico tras caer este sábado por el patio de luces de un edificio de la calle Coruña, en Ourense.

Según el 112, el varón se habría precipitado desde el séptimo piso hasta el primero cuando intentaba, al parecer, entrar en la vivienda de unos vecinos que se habían quedado sin llaves.

El aviso situaba la caída entre el séptimo y el primer piso

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 12.20 horas. Según la primera comunicación, el hombre habría caído desde un séptimo piso hasta la altura del primero. En la llamada se solicitó ayuda para acceder a esa primera planta.

Se trasladararon hasta el punto Urxencias Sanitarias, la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos de Ourense.