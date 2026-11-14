Un septuagenario, en estado crítico tras caer de un séptimo piso por un patio de luces en Ourense

SIN LLAVES

La caída de un septuagenario en la rúa Coruña de Ourense dejó al hombre en estado crítico. Intentaba ayudar a unos vecinos que se habían quedado sin llaves.

La Región
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Publicado: 14 nov 2026 - 13:12 Actualizado: 14 nov 2026 - 13:12
Los servicios de emergencias, en el punto
Los servicios de emergencias, en el punto | Cedida

Un hombre septuagenario se encuentra en estado crítico tras caer este sábado por el patio de luces de un edificio de la calle Coruña, en Ourense.

Según el 112, el varón se habría precipitado desde el séptimo piso hasta el primero cuando intentaba, al parecer, entrar en la vivienda de unos vecinos que se habían quedado sin llaves.

El aviso situaba la caída entre el séptimo y el primer piso

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 12.20 horas. Según la primera comunicación, el hombre habría caído desde un séptimo piso hasta la altura del primero. En la llamada se solicitó ayuda para acceder a esa primera planta.

Se trasladararon hasta el punto Urxencias Sanitarias, la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos de Ourense.

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