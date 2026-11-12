El Sergas admite a 134 aspirantes para optar a 25 plazas fijas de médico de Urgencias en el hospital de Ourense

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo convocado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para acceder, mediante el sistema de concurso, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de médico de Urgencias hospitalarias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

En total, se ofertan 25 plazas, de las que 17 corresponden al turno de acceso libre, seis a promoción interna y dos al turno de discapacidad general. Para este proceso se han admitido provisionalmente a 134 aspirantes: 129 por el turno libre, dos por el de discapacidad general y tres por promoción interna.

La convocatoria se enmarca en la aplicación de la Ley 2/2022, del 6 de octubre, de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario del Sergas con título de especialista en ciencias de la salud. Esta normativa establece medidas temporales en materia de empleo público para garantizar una adecuada atención sanitaria en toda Galicia.

Diez días hábiles para presentar reclamaciones

Las personas aspirantes que hayan sido excluidas o que no figuren en ninguna de las dos relaciones publicadas disponen de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución, para presentar una reclamación y corregir los posibles defectos que hayan motivado su exclusión.

El plazo para realizar estos trámites finaliza el 26 de noviembre de 2026. Las reclamaciones deberán dirigirse a la misma unidad de validación a la que se presentó la solicitud de participación.

Asimismo, el Sergas ha habilitado el correo electrónico oposicions@sergas.es para que las personas participantes puedan trasladar sus dudas y consultas sobre el procedimiento. La publicación de esta relación provisional supone un nuevo avance en el proceso extraordinario para cubrir plazas fijas de médicos de Urgencias en el hospital de Ourense.