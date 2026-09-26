El servicio de Nefrología del CHUO celebra su 50 aniversario

Una paciente recibe su tratamiento por los profesionales del servicio de Nefrología del CHUO.

El Servicio de Nefrología del CHUO celebró este viernes su 50 aniversario con un acto en el Instituto Otero Pedrayo, donde repasó la evolución de la atención renal en la provincia desde 1976 y trazó los retos médicos del futuro.

El encuentro, que reunió a profesionales históricos y pacientes, recordó los inicios del área bajo la dirección de Domingo Sánchez Guisande. Durante estas cinco décadas, el servicio evolucionó desde los primeros monitores analógicos de diálisis hasta ser determinante en la creación de la unidad de donación de órganos en 1984.

Relacionado El CHUO lleva su experiencia en traumatología de Ourense a Mozambique y forma a médicos del país

La actual jefa de servicio, Cristina Pérez Melón, proyectó el inminente cambio de modelo de la especialidad: “Si los primeros 50 años estuvieron marcados por sustituir la función renal mediante diálisis y trasplante, los próximos 50 estarán marcados por actuar precozmente para evitar que el riñón llegue a perderla”.

Para afrontar el envejecimiento poblacional, Pérez Melón apuesta por la genética, la inteligencia artificial y el acercamiento de los cuidados al domicilio, reivindicando además el papel “imprescindible” de la enfermería.